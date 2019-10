Dacian Cioloș: Eu nu știu să-i fi propus cineva alianței USR-PLUS să intre la guvernare / Cel puțin noi de la PLUS suntem gata de guvernare, dar nu suntem dispuși să facem compromisuri pentru asta

Dacian Cioloș prezintă condițiile pentru susținerea Guvernului Orban: ”În măsura în care acest Guvern care ar urma să se instaleze își asumă ca după alegerile prezidențiale să facă tot ce îi stă în putere ca să putem declanșa alegerile anticipate și își asumă la pachet câteva măsuri de bun simț, din punctul nostru de vedere, pe care știm că românii le așteaptă, cum ar fi alegerea primarilor în două tururi, adoptarea inițiativei ”Fără penali în funcții publice”, desființarea prin lege a recursului compensatoriu, care știm că a eliberat din închisori câteva zeci de mii de infractori și consultarea Parlamentului pentru poziția de comisar european, care ar trebui să fie propusă în zilele următoare, alianța a decis ca cei de la USR care sunt în Parlament să poată să voteze pentru susținerea acestui Guvern”.





Liderul PLUS spune că formațiunea sa nu fuge de guvernare, dar nu vrea să facă vreun compromis.

”Nu e deloc o reticență. Noi la PLUS chiar ne-am pregătit, am lansat în urmă cu câteva săptămâni acel program PLUS ACUM, în care tocmai pentru a arăta că suntem pregătiți să intrăm la guvernare, am spus care ar fi măsurile care din punctul nostru de vedere ar trebui și ar putea fi aplicate imediat ce am intra la guvernare. Deci nu e deloc o reticență, cel puțin din partea noastră, la PLUS, noi suntem gata de guvernare și nu fugim de asta, însă nu suntem dispuși să facem nici un fel de compromisuri, pentru a intra la guvernare (...). Noi suntem gata să intrăm la guvernare de mâine, însă pentru măsurile care noi credem că ar trebui aplicate e nevoie de o susținere parlamentară. Ăsta e motivul pentru care insistăm pentru alegeri anticipate”.





Dacian Cioloș mai susține că nu au existat discuții serioase pentru intrarea USR-PLUS la guvernare: ”Eu nu știu să-i fi propus cineva alianței USR-PLUS să intre la guvernare, pentru o discuție serioasă pe acest subiect. Au fost doar speculații în presă, unii care ne acuză că nu avem curajul s-o facem, dar nu ne invităm noi la guvernare. Colegii de la USR au avut o discuție pe acest subiect, pentru că ei sunt în Parlament, noi la PLUS nu suntem în Parlament, ca să putem să ne punem această problemă, nu știu cine are nevoie de noi, de cei de la PLUS acum, la guvernare, atâta timp cât noi nu avem voturi în Parlament”.

Potrivit USR, pachetul legislativ trebuie să vizeze următoarele modificări:

Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi - esențială pentru legitimitatea aleșilor locali și recuperarea democrației la nivel local.

Adoptarea inițiativei “Fără Penali în Funcții Publice” pentru care au semnat peste un milion de români.

Desființarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulți au comis noi fapte de violență.

Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziția de comisar european ce revine României.





După anunțul președintelui, liderul USR, Dan Barna, a transmis să a "sperat până în ultima clipă" că președintele Klaus Iohannis va înțelege cât de important este să fie organizate alegeri anticipate și a reamintit cele patru condiții ale USR pentru a vota în Parlament învestirea noului guvern. El spune că îndeplinirea acestor condiții până la votul de învestitură ar fi "o minimă dovadă de bună credință privind direcția României în perioada următoare". "Cerem președintelui și premierului desemnat Orban ca în procesul de formare a majorității necesare învestirii guvernului să includă și condițiile USR PLUS. Altfel, USR nu va da votul de învestitură în Parlament".