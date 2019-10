Procurorul Codruț Olaru a anunțat în plenul CSM că a depus propuneri de modificare a formatului secției de anchetare a magistraților

Procurorul Codruţ Olaru a anunţat marţi în ședința plenului CSM, în care Lia Savonea încearcă din nou numirea Adinei Florea la șefia secției speciale, că a depus la registratura Consiliului un set de propuneri pentru modificarea formatului Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Una dintre propuneri este eliminarea prevederii prin care Secția specială este competentă în toate dosarele în care este investigat un magistrat, articol contestat de ministrul Justiției, Ana Birchall.

El a spus că a depus aceste propuneri în 10 octombrie, în nume personal, și le-a comunicat şi procurorilor.

"Aceste propuneri acoperă, în esență, cea mai mare parte a criticilor pe care noi, între noi, le-am avut până în acest moment. Cred că este nevoie ca SIIJ să devină totalmente o structură în cadrul Parchetului General, aflată în coordonarea, conducerea directă a procurorului general. Cred că abilitatea în selecţia procurorilor pe linia de execuţie să aparţină plenului în totalitatea sa - fără să mai facem ale permutări de 3 plus 1, 3 plus 2. Am propus desfiinţarea şi eliminarea acelui text de lege care definea procurorul ierarhic superior, cu criticile de rigoare - să ne limităm doar la posibilitatea dosarelor preluate de la DNA, DIICOT, care pot fi ulterior infirmate de procurorul şef. Şi, evident, aspecte privind retragerea articolului 2 (privind competenţa Secţiei - n.r.), retragerea căilor de atac (...)", a precizat Olaru, citat de Agerpres.

Magistrații din CSM care încearcă să împiedice numirea Adinei Florea la șefia Secției de anchetare a magistraților vor încerca în ședința de marți să amâne din nou acest punct de pe ordinea de zi a plenului CSM, iar decizia ar depinde de procurorul CSM Codruț Olaru.





Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că 54 de procurori de la Parchetul General, DNA și DIICOT au semnat o scrisoare prin care îi cer procurorului Olaru să voteze pentru amânarea numirii Adinei Florea la șefia secției speciale până la pronunțarea unei decizii a Curții Europene de Justiție pe tema secției speciale.





Plenul CSM are 19 membri, iar președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, ar avea de partea ei cel puțin 9.