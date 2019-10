Iohannis anunță la ora 17.00 premierul desemnat să formeze noul guvern

Președintele a avut marți o nouă rundă de consultări în formulă restrânsă, de această dată cu Dan Barna, Kelemen Hunor și Ludovic Orban, ultimul care a intrat la discuții fiind liderul PNL.

"Care e alternativa la anticipate? Să puneți acum un guvern slab, fără susținere parlamentară, aflat în permanență la mâna PSD și a celorlalte partide pesediste din Parlament, conduse de Ponta și Tăriceanu, partide care împreună au majoritatea în Legislativ. Un astfel de guvern nu va putea să facă reformele de care România are nevoie și ne trezim, la fel ca în 2016, că după un an de zile se întoarce PSD pe cai mari la guvernare. Ați uitat anul 2016? Știu foarte bine despre ce vorbesc, am fost în guvernul Cioloș, știu cât de mult ne-a afectat lipsa de susținere.

Haideți mai bine să facem anticipate acum, cât PSD este slab. Să mergem acum în fața oamenilor și să câștigăm o majoritate solidă în Parlament. Vă garantez că dacă facem alegeri acum, PSD nu va mai reveni la guvernare pentru 10 ani de-acum înainte. Dacă vreți cu adevărat să scăpăm țara de PSD, aveți curajul să facem acum anticipate", a declarat Barna.

Luni, au fost la consultări cu președintele Klaus Iohannis liderii PMP, Eugen Tomac, Pro România, Victor Ponta, și ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.





Victor Ponta a declarat luni seară, la Digi 24, că în cursul zilei a avut o întâlnire cu președintele Iohannis, la Cotroceni, precizând că au avut o discuție "clară și scurtă”. "Președintele urmează să facă mâine (marți - n.r.) anunțul privind primul-ministru și să vedem ce se întâmplă”, a mai spus Victor Ponta. El a precizat că nu i s-a cerut să susțină un guvern monocolor PNL și, de altfel, nici n-o va face.





La rândul său, Tăriceanu a declarat luni seară că ALDE nu va vota noul Executiv dacă PMP va face parte din el. "A fost o discuție prealabilă anunțului pe care președintele urmează să îl facă mâine (marți -n.r.) în legătură cu premierul desemnat. Sigur că e firesc ca președintele, în calitatea pe care o are și în prerogativele constituționale pe care le cunoaștem, să facă aceste consultări pentru a vedea dacă propunerea pe care dorește să o facă întrunește în final suportul necesar, majoritatea, mai bine spus, necesară pentru a primi votul de învestitură, mă refer la premier, împreună cu echipa lui și programul de guvernare aferent”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, la Digi 24. Chestionat dacă i-a transmis șefului statului care sunt condițiile ca ALDE să susțină noul Guvern, Tăriceanu a spus că parlamentarii formațiunii nu ar vota un Executiv din care să facă parte PMP al lui "Petrov, informatorul Securității”.

USR, ALDE și UDMR condiționează sprijinirea unui guvern liberal





UDMR nu vrea alegerea primarilor în două tururi și nici ca în echipa guvernamentală să se regăsească europarlamentarul Rareș Bogdan care a avut, în trecut, reacții virulente la adresa Uniunii. Această ultimă problemă pare rezolvată, Rareș Bogdan nemairegăsindu-se în acest moment în draftul echipei guvernamentale, potrivit unor surse din partid.





USR a anunțat luni seară că liderii partidului au avut o discuție pentru a stabili acțiunile partidului în perioada următoare, după trecerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă și au decis să susțină în continuare organizarea alegerilor anticipate în cel mai scurt timp posibil. Liderii partidului au susținut ca USR "să nu intre la guvernare fără alegeri anticipate care să dea o nouă majoritate în Parlament și un mandat clar forțelor reformiste".

Potrivit USR, din discuția liderilor formațiunii a reieșit că parlamentarii USR ar putea analiza acordarea votului de învestitură unui cabinet de tranziție care își asumă o durată de viață limitată pentru pregătirea alegerilor, cu anumite condiții care să demonstreze voința unei majorități parlamentare pentru reforme: 1.Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi - esențială pentru legitimitatea aleșilor locali și recuperarea democrației la nivel local.

2.Adoptarea inițiativei “Fără Penali în Funcții Publice” pentru care au semnat peste un milion de români.

3.Desființarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulți au comis noi fapte de violență.

4.Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziția de comisar european ce revine României.

ALDE își dorește ca Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) să rămână funcțională.

Cum răspunde Orban

Liderul PNL, Ludovic Orban, a insistat că alegerea primarilor în două tururi, secția specială și recursul compensatoriu fac obiectul unor inițiative legislative în parlament, iar OUG-urile pe tema justiției sunt excluse având în vedere rezultatul referendumului din 26 mai. "Există calea parlamentară, iar în ceea ce privește, cel puțin reglementările, cel puțin în domeniul justiției, să nu uităm că în România, pe 26 mai, a avut loc un referendum convocat de președintele României în care românii au decis, foarte clar, că nu se pot emite OUG în domeniul justiției”, a spus Orban.

Pașii constituționali

Potrivit articolului 103 din Constituție, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. „Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”.

În cazul în care Guvernul nu este validat în Parlament, preşedinţii celor două camere îl informează de îndată pe preşedintele României, în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Dacă Parlamentul respinge două propuneri de Guvern în termen de 60 de zile una de cealaltă, teoretic Legislativul poate fi dizolvat și organizate alegeri anticipate. Mai exact, potrivit articolului 89 din Constituţie, preşedintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Dar Parlamentul nu poate fi dizolvat, nici după respingerea a două propuneri de Guvern, decât dacă preşedintele României solicită expres acest lucru, după întrunirea condiţiilor constituţionale. Mai mult, potrivit Constituției, Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în cursul unui an şi nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României.