VIDEO Cum sunt aruncate trolerele de angajații unei firme de handling de pe Otopeni / Munte de bagaje și banda blocată timp de 30 de minute. Imagini publicate de Răzvan Cuc

Răzvan Cuc a făcut publice imagini cu modul în care operează firma de handling Globeground pe Aeroportul Otopeni, spunând că e nevoie de măsuri urgente. În imagini se vede banda blocată de un bagaj minute bune, fără ca cineva să intervină. Ministrul spune că asta duce la întârzieri mari, relatează Mediafax.

"S-a făcut mult timp confuzie vis-avis de autobuzele care preiau pasagerii și bagajele care ajung într-o anumită stare și întârzieri. Tot timpul lumea a spus că e de vină TAROM, ba aeroportul că nu merg benzile. Noi trebuie să informăm corect. Ce e aici e o firmă de handling. Ca orice firmă are contract vine și prestează servicii către aeroporturi. Aici avem firma Globeground, una din cele 5 firme care operează pe aeroportul Otopeni. O firmă unde sunt acționari CNAB și Tarom. Am discutat cu directorul de la aeroport și l-am rugat să vină directorul acestei firme și să îmi spună și mie de ce se întâmplă aceste lucruri. Un bagaj care rămâne în picioare blochează banda, iar apoi 20-30 de minute banda rămâne blocată. L-am chemat să îmi spună de ce întârzie autocarele care trebuie să preia pasagerii, iar ei își pierd conexiunile, de ce nu semnează actul adițional prin care se impun niște reglementări europene: să avem aer condiționat în autocare, 10 curse care vin și 4 autocare ce preiau pasagerii. Normal că pasagerii pierd zborurile de conexiune. Domnul director a spus că e ocupat și nu poate să vină la întâlniri. Eu l-am rugat pe dl. director de la Aeroport ca bazat pe aceste imagii să ia măsurile ce se impun față de acești oameni care câștigă mulți bani și dau o pată neagră Tarom și aeroportului. Este un privat care nu își face treaba. În loc să investească în locuri de muncă noi, în aer condiționat, preferă să își mențină un profit", a spus ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Acesta a declarat că a stat, după un zbor la Timișoara, în avion așteptând alături de alți pasageri să fie preluat de autobuz.

"Inclusiv eu m-am întors de la Timișoara, după ce am efectuat o vizită pe șantiere. Am stat cu pasagerii în avion și am încercat să le explic oamenilor că nu e vina aeroportului, ci a unei firme private, care încaseaza bani de la aeroport și Tarom", a spus Cuc.

În imaginile făcute publice de Răzvan Cuc se poate vedea cum un angajat al firmei de handling manevrează bagajele ce urmează să fie duse către avion, dar unul dintre ele blochează banda creând un munte de bagaje.

Ministrul Transporturilor i-a cerut directorului Aeroportului Otopeni să ia măsuri urgente în acest caz, susținând că ele pot merge până la rezilierea contractului.

"Aeroportul Otopeni operează 5 operatori de handling. Ceilalți pot prelua activitatea, dacă aș fi fost încă ministru cu puteri pline probabil aș fi sugerat să ia măsuri drastice, dar cum îl știu pe Alexandru Ivan, e un om care a luat lucruri bune, va lua măsurile care se impun. La ce am văzut că se întâmplă cred că trebuie dat un exemplu. Se poate merge categoric (n.r.: până la rezilierea contractului)", a mai declarat Cuc.