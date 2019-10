Robert De Niro despre Donald Trump: Abia aștept să-l văd în spatele gratiilor. Avem un președinte care se crede gangster

Într-o declarație pentru The Guardian, actorul a reluat criticile la adresa lui Trump pe care îl consideră un ”președinte gangster”.Robert de Niro a făcut aceste declarații înaintea lansării ultimului său film, The Irishman, regizat de Martin Scorsese, în care interpretează rolul unui asasin mafiot, Frank Sheeran, presupus autor al asasinării celebrului lider sindical Jimmy Hoffa, în 1975.De Niro a declarat: “Avem o problemă reală, urgentă. Avem un președinte gangster care crede că poate face tot ce vrea...dacă scapă fără să dea socoteală pentru asta atunci cu toții avem o problemă”.Actorul i-a acuzat pe republicanii din jurul președintelui Donald Trump, care îl apără, că au o atitudine revoltătoare, iar opinia publică ar trebui să facă ceva.Întrebat dacă consideră că Trump va fi închis ca urmare a procedurii de punere sub acuzare din Congres, de Niro a replicat: “Oh, abia aștept să îl văd după gratii. Nu îi doresc moartea, dar vreau să meargă la închisoare”.”Avem un președinte ciudat (...) care se crede un gangster, și care nici măcar nu este un gangster bun. Gangsterii au onoare, dai mâna cu ei și își respectă cuvântul dat. Nu e cazul cu tipul ăsta (Trump-n.red)”, mai crede de Niro.