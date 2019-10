Numărul multimiliardarilor chinezi, în scădere pentru al doilea an consecutiv. Patronul Wanda a pierdut jumătate din avere

China a devansat SUA începând cu anul 2015, fiind țara cu cel mai mare număr de miliardari în dolari, cu 62 de multimiliardari dintre care 32 dispun de o avere de cel puţin 10 miliarde de dolari. Însă, declinul pe piața bursieră din China a afectat averea celor mai bogați indivizi ai continentului.Potrivit clasamentului anual, publicat de grupul media Hurun Report, numărul chinezilor care dispun de o avere de peste 2 miliarde yuani (255 milioane euro) a scăzut cu 3% până la 1.819 de persoane în acest an, cu 266 de persoane mai puţin decât în 2018. Scăderea din acest an vine după ce, în 2018, numărul miliardarilor chinezi a scăzut cu 456 persoane comparativ cu 2017."Este pentru prima dată de la începutul publicării acestui clasament, în urmă cu 21 de ani, când lista se restrânge pentru al doilea an consecutiv", a spus preşedintele grupului de presă Hurun Report, Rupert Hoogewerf, potrivit sursei citate.Singurii ani în care numărul celor mai bogaţi chinezi s-a diminuat au fost 2008, anul crizei financiare, şi 2002, după spargerea bulei Internet. Anul acesta, sectoarele precum industria şi imobiliarele suferă în contextul în care companiile supra-îndatorate sunt obligate să vândă din active, ceea ce a dus la diminuarea averii acţionarilor acestor companii."Aproape 40% din cei care figurau pe listă în urmă cu doi ani nu mai fac parte în acest an", remarcă Rupert Hoogewerf, conform căruia scăderea are legătură cu decizia Guvernului chinez de a restructura economia în faţa riscurilor financiare. Un exemplu în acest sens este Wang Jianlin, patronul conglomeratului Wanda, care şi-a construit averea în sectorul imobiliar şi care în ultimii doi ani a văzut cum averea sa se înjumătăţeşte, până la 15,5 miliarde de euro.Dacă în 2017 Wang Jianlin era în fruntea clasamentului celor mai bogaţi oameni din China, în prezent se poziționează pe locul 9, după ce grupul său extrem de îndatorat a fost nevoit să vândă numeroase participaţii pe care le deţinea, în special în străinătate, în sectoarele turismului şi petrecerii timpului liber.Jack Ma, 55 de ani, fondatorul grupului de comerţ electronic Alibaba, şi-a păstrat prima poziţie în clasament cu o avere de 39 miliarde de dolari (35,5 miliarde de euro). În clasamentul menționat, urmează co-fondatorul grupului de internet Tencent, Pony Ma, a cărui avere este evaluată la 37 miliarde de dolari (33,7 miliarde de euro).Pe urmele lui Jack Ma, proprietarul unui alt grup de comerţ online Pinduoduo, Colin Huang, a devenit la 39 de ani primul miliardar născut în anii 1990 care a intrat în top zece."Colin Huang a reuşit o premieră mondială după ce a câştigat 8 miliarde de euro la doar patru ani de la crearea Pinduoduo. Nimeni nu a mai făcut aşa ceva pornind de la zero", a apreciat Rupert Hoogewerf.Totodată, fondatorul grupului de telecomunicaţii Huawei, Ren Zhengfei, a reuşit să îşi majoreze averea cu 34% până la 2,7 miliarde euro, în pofida războiului comercial cu SUA. Potrivit lui Rupert Hoogewerf, războiul comercial dintre SUA şi China nu a afectat încă averea celor super-bogaţi, chiar dacă a provocat o încetinire economică în China.