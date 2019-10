Peste 20.000 de oameni în prima zi a pelerinajului de la Iași de Sfânta Parascheva. Oamenii au stat la coadă și 8 ore

Peste 20.000 de pelerini s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași. Unii pelerini s-au aşezat la coadă încă de joi seara, deşi racla a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iași abia vineri dimineaţa, la ora 6.00, și au stat la coadă chiar și 8 ore, scrie Ziarul de Iași.





Primul pelerin care a reuşit să se închine, după ce a aşteptat mai mult de opt ore până când a început oficial pelerinajul, este o femeie de 76 de ani din Piatra Neamţ, care şi-a petrecut noaptea sub o copertină amplasată pe strada din spatele Mitropoliei din Iaşi, în locul de unde începea oficial coada.

Elena Săbiuţă a venit mai devreme cu o zi la Iaşi înainte de a se aşeza la coadă şi spune că s-a bucurat că anul acesta a fost cald, că nu a plouat şi că nici nu a fost nevoie să se încarce cu toate păturile aduse de acasă fiindcă vremea a ţinut cu ea. „Vă spun drept, prima dată când am venit dimineaţa la procesiunea de scoatere a moaştelor am fost foarte impresionată. Am simţit un fior în tot corpul, şi de atunci nu am lipsit în niciun an“, a spus femeia, care vine de 14 ani în fiecare toamnă la Iaşi să se închine la moaştele Sfintei Parascheva.





Pe tot parcursul zilei de vineri lungimea cozii a variat între 2 şi 3 kilometri, durata de aşteptare fiind cuprinsă între 5 şi 8 ore, însă pelerinii au avut parte de o vreme călduroasă şi de o organizare fără precedent a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Există toalete amenajate foarte aproape una de cealaltă, cu indicatoare care spun distanţa până la următoarea toaletă dacă este prea aglomerată prima, coşuri de gunoi amplasate din 20 în 20 de metri şi la distanţe puţin mai mari pubele mari pentru colectarea selectivă.

Cei care s-au închinat la moaştele Sfintei Parascheva au primit o iconiţă cu aceasta şi Sf. Spiridon, au putut să ia agheasmă sfinţită şi să stea la magazinele amplasate chiar în spatele Catedralei Mitropolitane, unde reprezentanţii mai multor mănăstiri sau biserici comercializează obiecte de cult.

Până la ora 17.00 au fost în permanenţă peste 18.000 de persoane la coadă, cei mai mulţi fiind dimineaţa, în jur de 30.000 de persoane aşteptând se se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Cel mai mare flux de pelerini a fost în dimineaţa zilei de vineri, fiind vorba despre cei care au sosit cu autocarele de la Voluntari. Conform reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, au fost în jur de 7.000 de persoane au sosit cu aproximativ 150 de autocare, care au rămas parcate apoi pe străzile din Iaşi până în partea a doua a zilei, când s-au întors spre Voluntari.

Reprezentanţii Mitropoliei au montat anul acesta şase ecrane mari pe traseu, pe care au rulat mesaje ale diferiţilor ierarhi, înregistrate de pe Trinitas, mărturii ale pelerinilor care s-au închinat în ultimii ani la moaştele Sfintei Parascheva, dar şi imagini generale surprinse în jurul Ansamblului Mitropolitan.

Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, când este hramul, transformă Iaşiul în cel mai mare centru de pelerinaj din România.