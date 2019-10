La începutul primei ședințe de guvern după demiterea Cabinetului, Dăncilă i-a cerut lui Iohannis să desemneze cât mai rapid un premier/ S-a lăudat cu cea mai eficientă guvernare și le-a mulțumit miniștrilor "pentru toată munca care împreună am depus-o"

Vă asigur că PSD își va continua lupta pentru dumneavoastră, își va urmări proiectul de țară și va lupta în fiecare zi, clipă, pentru ca această alianță a austerității, care a pus la cale moțiunea de cenzură să nu ajungă să facă rău României. Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat țara. Sunt un om politic responsabil, îmi doresc stabilitate, atât pentru oameni, cât și pentru țară”, le-a spus Viorica Dăncilă miniștrilor, în debutul ședinței de vineri a Guvernului.

Ea a susținut că își dorește ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede și i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să desemneze cât mai rapid un premier: "Îmi doresc ca această perioadă de instabilitate să se încheie cât mai repede. Așadar, îi solicit președintelui să își îndeplinească atribuțiile și să desemneze cât mai rapid un premier, care să meargă în Parlament cu o echipă de guvernare și cu un program".

Dăncilă le-a mulțumit miniștrilor pentru efortul lor, prilej cu care a făcut o nouă gafă: "Doamnelor și domnilor miniștri, vă mulțumesc pentru modul în care v-ati implicat pentru aplicarea programului de guvernare, pentru toată munca care împreună am depus-o pentru buna guvernare a țării".

Viorica Dăncilă s-a lăudat cu "cea mai eficientă guvernare din ultimii 30 de ani" și cu o "creștere economică excepțională".

"Indiferent de minciunile și propaganda partidelor de dreapta, am a avut una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani. Avem curajul să ne uităm în ochii românilor, pentru că nu am luat nici o măsură împotriva lor (...) Am crescut salariile și pensiile și am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am mărit punctul de pensie, am introdus echitatea în sistemul de pensii. Cer PNL și domnului președinte Iohannis să își asume public că pensiile și salariile vor fi plătite la timp și vor fi majorate, conform legislației în vigoare. Îmi doresc ca următorul guvern să acorde în continuare salarii decente medicilor și profesorilor. Pentru binele românilor, sper să nu distrugă ceea ce am făcut până acum”, a adăugat Dăncilă.