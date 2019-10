Viorica Dăncilă: Au fost colegi din PSD care au trădat / Plecăm cu datoria împlinită

„Au fost și colegi din PSD care au trădat. Nu este o problemă, plecăm cu datoria împlinită”, a declarat Dăncilă, după ce a ieșit din sala de plen unde s-a votat moțiunea.





Viorica Dăncilă a făcut un apel la președintele Klaus Iohannis să nominalizeze „cât mai curând” un premier astfel încât să-și asume guvernarea, „dacă ar putea și azi”.



Premierul demis a susținut că va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale și că nu are de ce să plece din fruntea PSD.



„Nu mă tem de absolut nimic, mă tem doar că putem pierde încrederea românilor”, a continuat ea.



Chestionată dacă are ceva să-și reproșeze, Dăncilă a răspuns: „Nu-mi reproșez nimic. Nu am ce să-mi reproșez. Am ținut ținut o echipă unită, tot partidul aproape”.



Întrebată de ziariști cum va rămâne în istorie guvernul Viorica Dăncilă, premierul a răspuns: „Ca un guvern foarte bun. Aș vrea ca această întrebare să o reluați după un an de guvernare cu cei care astăzi se bucură”.