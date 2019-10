VIDEO Armata turcă a bombardat nordul Siriei și a declanșat o operațiune terestră / Trump ”ne-a înfipt un cuțit în spate”, spun kurzii, care încearcă să riposteze în timp ce civilii fug în masă

Armata Turciei și aliații ei rebeli sirieni au atacat miercuri milițiile kurde din nord-estul Siriei, cu lovituri aeriene și bombardamente de la sol, urmate de o trecere a frontierei cu o operațiune militară la sol ce ar putea schimba fața războiului ce durează de opt ani, transmite Reuters.

Asaltul a început la o zi după ce Donald Trump a retras forțele USA din zonă, președintele american fiind criticat de membri importanți ai Partidului Republican ce au spus că Trump i-a abandonat pe kurzii sirieni, aliați loiali ai Washingtonului. Kurzii au spus că decizia lui Trump este ”un cuțit înfipt în spate”.

”Forțele Armate Turce și Armata Națională Siriană au lansat o operațiune terestră la est de Eufrat ca parte a Operațiunii Primăvara Păcii”, a anunțat ministerul Apărării din Turcia după lăsarea serii, după o zi de bombardamente aeriene în zonă.

Presa turcă spune că forțele armate au intrat în Siria prin patru puncte, două în apropierea orașului sirian Tel Abyad, iar două mai la est, în zona Ras al Ain. Potrivit cotidianului turc Hürriyet, Turcia are în vedere într-o primă etapă preluarea controlului asupra unei fâșii cu o lungime de 120 km și o adâncime de circa 30 de km, mergând de la Tal Abyad până la Ras al-Ain.

Turcia susține, într-o scrisoare trimisă Consiliului de Securitate a ONU că operațiunea sa militară va fi ”proporțională, măsurată și responsabilă”. Acest for cu 15 membri se va reuni joi pentru a discuta despre situația din Siria la solicitarea a cinci membri UE: Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia și Polonia.

Mii de oameni au fugit din Ras al Ain către provincia Hasaka, aflată sub controlul Forțelor Democratice Siriene (SDF) kurde. Loviturile aeriene turce au ucis cel puțin cinci civili și trei luptători SDF și au rănit zeci de civili, potrivit SDF.

Un jurnalist Reuters din Akcakale, de partea turcă a frontierei, a văzut explozii în Tel Abyad.

