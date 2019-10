Motivare dosarul angajărilor fictive: Dragnea a conceput întreaga activitate infracţională şi a dat declaraţii nesincere

Documentul instanţei supreme are aproape 700 de pagini, fiind foarte greu de citit, deoarece iniţialele inculpaţilor au fost înlocuite cu alte litere din alfabet. Decizia de a cenzura motivarea a fost luată în acord cu dispoziţiile din noul ghid pentru relaţia cu mass-media, elaborat de CSM.Astfel, dacă la motivarea din prima instanţă Liviu Dragnea avea iniţialele D.L., în documentul dat publicităţii miercuri de Instanţa supremă fostul lider al PSD apare ca fiind inculpatul E."Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, în majoritate constată că împrejurările de fapt rezultate din declaraţiile inculpatei A. (Floarea Alesu, n.r.) cu referire la cele învederate de inculpatul E. (Liviu Dragnea, n.r.) cu prilejul discuţiei în cadrul căreia i s-a solicitat menţinerea în funcţie a celor două angajate sunt confirmate chiar de către persoana beneficiară a acestei intervenţii, respectiv de inculpata K. (Anisa Stoica, n.r.), din ale cărei depoziţii reiese, în mod clar, faptul că inculpatul este cel care a conceput întreaga activitate infracţională, implicându-se în rezolvarea situaţiei şi în găsirea soluţiei pentru a putea beneficia de un venit lunar, în timp ce lucra pentru partid (...) Se constată, aşadar, că inculpata K (Anisa Stoica) confirmă implicarea directă a inculpatului E. (Liviu Dragnea) în rezolvarea problemei privind salarizarea sa pentru activitatea prestată în folosul Organizaţiei judeţene a P. (PSD Teleorman, n.r.) (...) Contrar susţinerilor apărării, probatoriul confirmă că interesul pentru menţinerea ca angajate în cadrul DGASPC, instituţie de la care puteau obţine un salariu, aparţinea inculpatului E (Liviu Dragnea)", se arată în motivarea instanţei.Judecătorii susţin că Liviu Dragnea a dat declaraţii nesincere cu privire la situaţia de la organizaţia PSD Teleorman."Totodată, instanţa de apel, în majoritate, reţine faptul că, în cadrul organizaţiei P. (PSD Teleorman) nu existau fonduri pentru plata unor drepturi salariale corespunzătoare activităţilor desfăşurate de inculpatele C. (Adriana Botorogeanu, n.r.) şi K. (Anisa Stoica) la partid. Împrejurările sunt confirmate de declaraţiile celor două inculpate, ale martorului (...), dar şi ale inculpatului E. (Liviu Dragnea). În contextul probator expus anterior, apar în mod evident nesincere declaraţiile inculpatului E. (Liviu Dragnea), care ocupa funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a P. (PSD Teleorman), în sensul că la sediul acestei organizaţii nu erau angajaţi, nu exista secretară, că se desfăşurau activităţi în afara orelor de program, o dată sau de două ori pe lună când se întrunea biroul permanent judeţean, că nu ştie motivul participării la şedinţe ale lui C. (Adriana Botorogeanu) şi K. (Anisa Stoica), însă speră că erau membre PSD la acel moment", spun magistraţii.Concluzia judecătorilor este că Liviu Dragnea avea un interes în menţinerea celor două angajate, Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica, în cadrul DGASPC Teleorman, pentru a putea fi remunerate de această instituţie, în condiţiile în care ele nu erau plătite pentru activitatea prestată la PSD Teleorman.Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.Procurorii susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate. Potrivit DNA, cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei PSD Teleorman.Procurorii afirmă că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.