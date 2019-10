Teodorovici: Chiar dacă sunt îmbrăcat la costum, să ştiţi că îmi place foarte mult pământul / Am prăşit, ştiu ce înseamnă şi munca de jos

"Vreau să vă spun o idee pe care am gândit-o cu domnul ministru Daea (Petre Daea, ministrul Agriculturii, n.r.) zilele trecute, care vine la minister, noaptea, ziua şi discutăm problemele pe care le aveţi dumneavoastră. Chiar dacă sunt îmbrăcat la costum, chiar dacă par eu uneori mai scorţos, să ştiţi că îmi place foarte mult tot ceea ce înseamnă pământ românesc, pământul într-un singur cuvânt. Am cultivat şi flori, am prăşit, ştiu ce înseamnă şi munca aceea de jos. Îi spuneam domnului ministru şi cred că dacă la prăşit ne întrecem nu ies ultimul din sală cu siguranţă într-un clasament. Dar vreau să vă spun că eu, ca ministru de Finanţe, ori de câte ori a venit ministrul Daea cu o problemă pe zona de agricultură, de zootehnie, cu mare drag am spus "da" şi poate am mai adus şi un plus", a transmis Teodorovici la Forumul fermierilor.





Ministrul Daea a replicat: "Confirm, confirm, confirm", în aplauzele fermierilor.





Ulterior, Teodorovici a susţinut că oamenii politici nu trebuie aplaudaţi ci trebuie scoşi la tablă "pentru ceea ce promit şi mai ales pentru ceea ce nu fac".





"Este obligaţia noastră a celor care suntem oameni politici. Nu trebuie să aplaudaţi, oamenii politic nu se aplaudă niciodată, este obligaţia lor să facă ceea ce trebuie să facă şi ei trebuie trebuie scoşi la tablă pentru ceea ce promit şi mai ales pentru ceea ce nu fac".





"Forumul Agricultorilor - bilanţ şi perspective", eveniment organizat de Ministerul Agriculturii împreună cu Casa de Comerţ Unirea şi Confederaţia Meridian, este în desfăşurare la Romexpo, unde potrivit organizatorilor au venit în jur de 11.000 de fermieri din toate colţurile ţării.