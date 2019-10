Birchall, după anunțul șefei CSM de sesizare a CCR: Voi reacționa legal și constituțional / Despre Secția specială: Nu este în beneficiul actului de justiție. Eu nu o să-mi bat joc de CV-ul meu

Ministrul Justiției, Ana Birchall, spune că va reacționa "legal și constituțional” la demersul șefei CSM, Lia Savonea, de a sesiza Curtea Constituțională în cazul său. În ceea ce privește Secția specială, unul dintre motivele de dispută cu șefa CSM, Birchall a spus că, în forma actuală, această structură de parchet "nu este în beneficiul actului de justiție".





"Voi reacționa legal și constituțional”, a afirmat ministrul Justiției, miercuri, legat de sesizarea Curții Constituționale de către Lia Savonea.

Ea a mai spus că nu a făcut altceva decât să respecte legea și că nu se simte lezată de afirmațiile Liei Savonea la adresa sa. Birchall a mai afirmat că va formula un punct de vedere după ce va primi în scris sesizarea Liei Savonea.

Una dintre temele de dispută între Birchall și Savonea este Secția de anchetare a magistraților, șefa CSM având șase tentative eșuate de a o numi pe Adina Florea la șefia Secției speciale.

Ministrul Justiției a spus, miercuri, că în opinia sa această secție nu este în beneficiul actului de justiție”, atât timp cât, potrivit legii, are competența de a reține tot dosarul, indiferent de infracțiunea cu care este sesizată.





"Cu alte cuvinte, într-un limbaj pe înțelesul tuturor (...), orice persoană care este urmărită, cercetată și face o plângere la această Sectie specială, Secția specială are competența să rețină tot dosarul. Fie că vorbim de infracțiuni grave, omor, proxeneți, bande de tâlhari, criminalitate organizată, viol, orice alt tip de infracțiune. Repet - orice persoană care înțelege să facă o plângere la Sectia specială, secția specială, conform articolului 88 indice 1, alineat 2, are competența să rețină și să continue cu acel dosar. Dacă considerați că este în beneficiul justiției o astfel de competență, eu, în calitate de ministru al Justiției, dar și ca absolvent de Drept - și nu o să-mi bat niciodată joc de CV-ul meu - nu consider că este normal și nu este în beneficiul actului de justiție pentru că pe noi ne interesează pe toți din societate, indiferent unde suntem ca să ne preocupăm de buna funcționare a sistemului judiciar și de un act de justiție așa cum ni-l dorim fiecare”, a adăugat Ana Birchall.



Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a anunțat marți seară sesizarea Curții Constituționale în cazul ministrului Justiției, Ana Birchall, pe care o acuză de ingerință gravă în activitatea procurorilor și acțiuni de subminare a autorității Consiliului.



De asemenea, Savonea a anunțat că inițiază propuneri de modificări legislative, așa încât membrii CSM care lipsesc nejustificat de la ședințe să își piardă mandatul. Ea a făcut acest anunț după ce marți a eșuat pentru a șasea oară în demersul de numire a Adinei Florea la șefia Secției de anchetare a magistraților, pentru că la ședința de plen nu a fost cvorum, ca urmare a absenței procurorilor.