webPR Începe Expo Shop, evenimentul care iţi arată viitorul industriei de retail. 9-11 octombrie, la Romexpo

Soluţia CashInfinity de la Glory - optimizează fluxurile de numerar din retail, reduce costurile de gestionare a numerarului şi oferă control total şi eficient asupra încasărilor zilnice.

Robotul mobil autonom Fetch Robotics CartConnect - utilizează o suită de senzori şi algoritmi pentru a efectua sarcini precum colectarea datelor şi transportul materialelor în unităţile industrial.

Solutia SelfServ alcatuită din echipamentele NCR SelfServ 90 Kiosk şi NCR Self-Chechout - reduce timpul de aşteptare la casă pentru toţi clienţii, generează creşterea vânzărilor şi a profitului.

Platforma interactivă inteligentă PRODUCT.ME - infrastructură completă, hardware şi software, care controlează mesajul comercial, fluxurile de date şi toate afişajele digitale.

Primul sistem pusher din lume adaptabil pentru orice tip de produs.

Tehnologie inovatoare românească pentru curăţenia în retail.

Sistemul anti-furt UR Fog – creează ceaţă la orice tentativă de efracţie; în câteva secunde, vizibilitatea devine practic zero.

TRASSIR Active POS – software dedicat urmăririi SMART a activităţii la casele de marcat

Aplicaţia INTELLIGENCE RETAIL – oferă soluţii de servicii de merchandising personalizate, bazate pe analiza digitală a fotografiilor din magazine.

Imperial Bar & Restaurant – software pentru toate activităţile unui bar sau restaurant.

9 – 10 Octombrie, de la 10.00 la 18.00

11 Octombrie, de la 10.00 la 16.00

EXPO SHOP 2019 este locul în care puteţi experimenta LIVE soluţii complete pentru retail: mobilier de magazine şi sisteme de montare a produselor, sisteme de dispunere şi comunicare vizuală, echipamente fiscale, sisteme de cântărire, măsură şi control, sisteme de etichetare şi marcare produse la raft, sisteme de iluminare, de refrigerare sau de securitate, pop marketing, software şi tehnologii de retail, echipamente şi servicii de curăţenie, soluţii de marketing experienţial, echipamente pentru cash management, precum şi echipamente pentru self-service şi self-checkout.În cadrul EXPO SHOP 2019 au loc două conferinţe de excepţie care vă vor pune la curent cu cele mai noi tendinţe şi inovaţii din industria de retail: Conferinţa EXPO SHOP – Future Retail Solutions şi ConferinţaFrancize la Raft . Ambele evenimente vor avea drept speakeri manageri de top din companii renumite la nivel internaţional precum METRO Cash & Carry România, Orange România, ESSA Group, eMAG Marketplace, NIELSEN România, Syscom Digital, GRAPHTEC Design, Aurus, Leonidas, Spartan, Magic Salon, Bella Italia, 5 TO GO sau Fornetti.În plus, pe parcursul celor trei zile de expoziţie, vă invităm să intraţi în Magazinul Viitorului. Într-o zonă special amenajată pe o suprafaţă de 100 de metri pătraţi, denumită sugestiv “Future Store”, veţi descoperi tehnologii, echipamente şi servicii de ultimă oră din industria de retail. Pentru acces rapid la Expo Shop 2019, vă invităm să vă preînregistraţi pe site-ul oficial al expoziţiei, www.expo-shop.ro Program vizitare:este un eveniment B2B unic, organizat de Euroexpo şi Romexpo, în parteneriat cu revista retailFMCG.ro şi Camera de Comerţ şi Industrie a României.