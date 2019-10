[P] CERSANIT a finalizat proiectul de renovare a băilor din școlile publice românești „Cersanit trece baia pe curat. La școală, ca acasă!”

​CERSANIT România a demarat în martie 2018, proiectul „Cersanit trece baia pe curat. La școală, ca acasă! 2018”, printr-o inițiativă privată de a investi în îmbunătățirea calității vieții elevilor din învățământul preuniversitar.

Mecanismul proiectului:



Au fost selectate 10 școli din 8 județe. Număr de copii care frecventează școlile selectate (2018): 1707. Număr de grupuri sanitare: 96. Produse Cersanit: obiecte sanitare 321 și gresie și faianță 1540 mp.

Am dorit să asigurăm noul standard de igienă în băile renovate de CERSANIT și am alocat în proiect 56 vase de toaletă COMPACT care au capac WC închidere lentă inclus și sunt parte din colecția ARTECO cu tehnologia CLEAN ON integrată.