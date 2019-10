UPDATE Scandalul din justiție continuă. Birchall o acuză pe Savonea că a uzurpat atribuțiile Ministerului Justiției / Îi cere să îi transmită urgent opinia privind raportul GRECO

Ana Birchall a avut miercuri dimineață o primă ieșire publică de la anunțul Liei Savonea privind sesizarea CCR pe tema unui conflict de natură constituțională cu ministrul Justiției.

Birchall a cerut CSM să transmită în regim de urgență Ministerului Justiției opinia CSM privind raportul GRECO, pentru analiza pe care ministerul o face în acest sens.

Ministrul Justiției a formulat acestă solicitare către Consiliul Superior al Magistraturii încă din vară și spune că "se pare că CSM era preocupat însă să modifice Legea ANI, uzurpând atribuțiile ministerului".

Birchall a solicitat în mai multe rânduri șefei CSM, Lia Savonea, să transmită Ministerului Justiției opinia privind raportul GRECO, care recomanda să fie abandonată crearea noii secţii pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, considerând-o ”o anomalie”.

Ana Birchall și Lia Savonea se află în conflict deschis, una din temele de dispută fiind Secția de anchetare a magistraților. În ultima ședință a CSM la care a participat, în 17 septembrie, Birchall spunea că concluziile preliminare ale grupului de la Ministerul Justiției care lucrează la analiza privind raportul GRECO nu susțin funcționarea în acestă formă a secției speciale.

"Legat de multele întrebări pe care le-am primit zilele acestea privind analiza noastră pe GRECO și MCV, vă pot spune că, așa cum am comunicat, de altfel, noi am așteptat un punct de vedere de la CSM, dar se pare că CSM era preocupat să modifice legea ANI, uzurpând, de altfel, atribuțiile Ministerului Justiției și trimițând direct la comisia din Senat. Am solicitat public și în scris aceste clarificări (...) Este de datoria mea în calitate de ministru al Justiției să apăr atribuțiile și reputația Ministerului Justiției. Revin și cu această solicitare publică către CSM. Am făcut o revenire și săptămâna trecută să ne transmită în regim de urgență punctul de vedere al CSM cu privire la această analiză. Daca nu, o să dau publicității analiza pe care, repet, am întocmit-o pe baza punctelor de vedere primite de la instituțiile care ne-au transmis și toate asociațiile profesionale”, a declarat Ana Birchall.