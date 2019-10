CFR Infrastructură vrea să execute silit CFR Marfă şi CFR Călători, pentru datorii totale de aproape 1,2 miliarde lei. Care sunt planurile CFR SA pentru linia spre aeroport

Ar fi un fel de holding ”În momentul în care statul român va considera că are nevoie să creeze o altă (societate de transport) marfă, poate să dea dispoziție, printr-o lege, ca aceste locomotive și vagoane care au fost luate de la Marfă și transferate la Infrastructură, să creeze o altă societate de Marfă”.Directorul CFR SA a spus că societatea pe care o conduce are situația cea mai stabilă dintre toate societățile în care s-a scindat SNCFR în 1998.Axinia a spus că ar vrea ca CFR Infrastructură să facă și transport de călători.”Nu vreau să divulg tot, fiindcă sunt într-o negociere, dar aș vrea ca în momentul în care se va circula de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, să se circule cu material rulant aparținând CFR Infrastructură și, dacă reușesc, vă voi arăta material rulant adaptat anului 2019”.Cât de mari sunt datoriile?"CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei care creşte pe măsură ce trece timpul, iar CFR Marfă are o datorie de un miliard de lei. Am făcut notificări, mi-au plătit ceva din urmă, dar îi vor executa silit. Eu le-am înaintat câte un document în care le-am prezentat situaţia financiară a căii ferate române, că noi de la Infrastructură nu mai dorim să fim o bancă fără dobândă şi nu putem să subvenţionăm CFR Călători şi CFR Marfă, creându-ne un gol financiar. Dacă ei au pierderi i-am rugat să nu le transfere către Infrastructură", a declarat Axinia.Directorul CFR SA a explicat că banii din datoriile celor două companii ar putea fi utilizaţi pentru optimizarea funcţionării căii ferate, pentru servicii de întreținere şi pentru ridicarea restricţiilor de viteză."CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei şi este o gaură imensă în bugetul nostru, pentru că aceşti bani noi i-am planificat încă de la începutul anului când am construit bugetul companiei şi mai ales pe partea de fonduri proprii. Aceste fonduri sunt în exclusivitate pentru achiziţionarea de materiale şi servicii pentru buna funcţionare a căii ferate”.