VIDEO Al doilea proces câștigat de Paraziții, după ce trupa a fost reclamată de Sindicatul Agenților de Poliție pentru melodia ”Antimiliție” / Dumitru Coarnă: Decizia Tribunalului este corectă, pentru că doar Poliția Română sau un polițist au calitate procesuală

Tribunalul București a anulat la primul termen cererea Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) care solicita daune de 100.000 de euro de la trupa Paraziții, precum și obligarea la scuze publice și stergerea definitivă a piesei "Antimiliție" de pe canalul YouTube și din spațiul online. Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului contractual, Dumitru Coarnă spune că decizia Tribunalului este corectă, pentru că doar un polițist sau Inspectoratul General al Poliției Române ar fi putut acționa în instanță trupa. De asemenea, Coarnă spune că melodia este calomnioasă, dar atât timp cât ”un fost condamnat” te critică, ”este de bine”.

Procesul deschis de SNAP împotriva artiștilor Cătălin Ștefan Ion, cunoscut drept Cheloo, Ionuț Bogdan Păstacă, pe numele de artist Ombladon, și Petre Urda, alias FreakaDaDisk, precum și casei de discuri 20cm Records, nu a trecut de procedura prealabilă a demarării litigiului.

Decizia Tribunalului a fost dată la primul termen de judecată din proces , cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personsalului contractual, Dumitru Coarnă, spune că decizia Tribunalului este corectă, deși versurile melodiei Antimiliție sunt calomnioase. Potrivit acestuia, acționarea în instanță poate fi făcută doar IGPR sau de un polițst.

”Decizia Tribunalului este corectă, Surugiu nu are calitatea de polițist, nici de președinte al Sindicatului Național al Agenților, doar presa îl prezintă așa, dar el nu are calitatea asta. Acolo sunt alte lucruri. Pentru cine cerea el 100.000 de euro, pentru el, pentru cine? Nu are calitate procesuală. Nici eu nu am calitatea de a acționa în instanță. În instanță poate acționa Inspectoratul General al Poliției Române, el este titularul dreptului sau oricare polițist care s-a simțit lezat într-un drept al său. Noi am putea să facem o acțiune dacă un polițist ne-ar împuternici să-l reprezentăm în drepturi. Avem niște instituții care ar trebui să se sesizeze, să interzică acea melodie, cum ar fi CNCD și la legea audiovizualului. Sunt un pic dezamăgit. M-am gândit la o acțiune, dar trebuie să cântăresc juridic să trec de faza excepțiilor, adică poliția calității procesuale, netrimbat”, a declarat pentru HotNews Dumitru Coarnă.

Potrivit acestuia, faptul că ”un fost condamnat îți trimite insulte și calomnii înseamnă că ai lucrat bine”, pentru că în trupa Paraziții ”asta avem cel puțin un condamnat pe legea 143, ceva cu drogurile. Sigur că are o frustrare cu Poliția. La fel și Bădălău”.

Acesta este al doilea proces câștigat de Paraziții în fața SNAP.

Trupa Paraziții a câștigat în primă instanță procesul intentat de Sindicatul Național al Agenților de Poliție, iar reprezentanții forțelor de ordine ar urma să plătească 2.500 de lei, cheltuieli de judecată.