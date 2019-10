Bogdan Chiriţoiu, șeful Consiliului Concurenței, despre domeniul feroviar românesc: Zona este cea mai puțin reformată, cea mai rămasă în urmă din economia românească

Concluzia lui a fost că ”România nu trebuie să fie campioana reformelor”, ci, mai bine stăm şi vedem cum greşesc alţii şi învăţăm din ce fac bine şi ce fac prost alţii.





Bogdan Chiriţoiu spune că marile companii, cum ar fi Dacia-Renault, se plâng că nu pot folosi calea ferată și au nevoie de cale ferată pentru a duce produsele la export. Nu este nevoie de bani, ci și de reguli care să crească transparența și să permită competiția în sistem.”Pe partea de reguli, acolo ar fi contribuţia noastră, ajutorul pe care îl putem da sectorului. Pe scurt, cartoful cel mai fierbinte pe care trebuie să-l gestionăm este situaţia CFR Marfă. Bănuiesc că mulţi din cei prezenţi în sală sunt implicaţi în plângerea care a fost adresată Comisiei Europene acum trei ani. Ştim cu toţii că la sfârşitul acestui an vom avea decizia Comisiei Europene care va pune la datoriile pe care CFR Marfă le are în momentul de faţă, va mai adăuga câteva sute de milioane de euro. Avem probabil câteva luni ca să gândim, în primul rând CFR Marfă şi ministerul, care este acţionarul CFR Marfă, să găsim soluţii, cum vedem evoluţia companiei şi a activelor companiei pe viitor. Propunerea noastră a fost ca cel puţin o parte din active să fie preluate de CFR Infrastructură, şi în felul acesta să se reducă nivelul datoriilor", a explicat șeful CC."Avem discuţii în momentul de faţă privind modul cum va fi subvenţionat transportul de călători pe calea ferată în următorul an, este o fază intermediară. Preocuparea noastră şi a Guvernului este să ne asigurăm ce limite poate să suporte bugetul, subvenţiile pentru CFR Călători. (...)”Ceva mai complicat, trebuie să ne pregătim pentru momentul în care vom deschide spre concurenţă acest sector, când va trebui să facem diferență între traseele profitabile care poate nu necesită subvenţii, sau poate necesită o subvenţie mai mică şi traseele care sunt necesare social şi vor fi subvenţionate de la buget", spune preşedintele Consiliului Concurenței.