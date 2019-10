Directorul CFR Călători spune că anul acesta se va încheia cu un total de 54 de vagoane modernizate. Ministrul transporturilor promitea sute de vagoane ”modernizate”

Dorobanțu a spus, la conferința Zilele Feroviare 2019, că în cursul anului 2019 compania are bugetate și analizate investiții de 50 milioane euro ”o sumă foarte mică comparativ cu necesarul de investiții”.Vor fi modernizate 54 de vagoane, dintre care 40 sunt date în exploatare și 14 urmează să intre în exploatare în aceste luni.Compania mai are deschisă și o licitație pentru achiziționarea de utilaje de manevră, dar mai important este că în aceste zile a plecat către validare un anunț pentru achiziția unor automotoare diesel noi, ceea ce ar însemna primele automotoare noi din ultimii 14 ani. Procedura de consultare a pieței a fost lansată în iunie și ar fi vorba de 50 de automotoare diesel.CFR Călători promite și o modernizare a sistemului de achiziție online a legitimațiilor de călătorie. Recent compania anunța și că vrea să cumpere terminale POS pentru plata biletelor și va crește numărul gărilor în care se vor găsi automate de bilete.CFR Călători va majora tichetul de rezervare cu 1,1 lei, de la 3,90 lei, la 5 lei ”Ultima majorare a fost în 2013, nu știu dacă există vreo companie care a păstrat prețurile de atâția ani”.Întrebat dacă vor fi blocate conturile CFR Călători pentru neplata taxei de utilizare a infrastructurii, Dorobanțu a răspuns că nu ”Nu înțeleg de ce vă place atât de mult senzaționalul. Avem o datorie de 100 milioane lei pe care o vom compensa imediat când vom încasa banii de la ARF”.”Alte întrebări spectaculoase mai aveți?”, s-a adresat șeful CFR Călători către jurnaliștii prezenți. El spune că în prezent în parcul activ sunt 972 de vagoane și se va ajunge spre 1.000. ”Evoluția parcului de vagoane este în plus față de acum 2-3 ani, media fiind un plus anual de 150-200 de vagoane”(!), mai spunea Dorobanțu.Dorobanțu i-a certat pe jurnaliști și le-a spus să se pregătească înainte de a-i pune întrebări, adăugând că una este modernizarea unui vagon și alta reparația. Întrebarea se referea la o declarație a ministrului Transporturilor, Răzan Cuc, care în aprilie spunea că vor fi modernizate 300 de vagoane în 2019."Anul acesta se vor moderniza peste 300 de vagoane în România, în unităţile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar, bineînţeles se va face şi achiziţie de material rulant aşa cum ştiţi atât prin Autoritatea de Reforma Feroviară, cât şi prin CFR Călători", spunea pe 30 aprilie ministrul Transporturilor, la finalul unei călătorii cu trenul între București și Constanța, singura magistrală rapidă din rețeaua feroviară românească.