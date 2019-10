Cseke Attila: UDMR nu vrea să intre într-un Guvern de tranziție, dacă moțiunea de cenzură trece

Toți parlamentarii UDMR vor vota moțiunea de cenzură, a declarat la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El spune că formațiunea sa nu va vota la vedere, dar ”încrederea este foarte importantă”.





Cseke Attila dă asigurări că parlamentarii UDMR vor vota joi moțiunea de cenzură: ”Noi întotdeauna când ne-am poziționat politic pe o anumită chestiune, mai ales de o asemenea importanță, cum este moțiunea de cenzură, noi întotdeauna am respectat ceea ce am spus și am făcut în fapte exact ceea ce am și declarat”.





Întrebat de ce nu va vota UDMR la vedere, senatorul a răspuns: ”Pe noi niciodată nu ne-a interesat în această chestiune ce fac alte partide. În primul rând, avem încredere în colegii noștri. Nu am avut în 29 de ani niciodată vreo situație în care vreun coleg să nu fi respectat ceea ce am decis în grupurile parlamentare și va fi exact la fel și acum, deci încrederea este foarte importantă la noi”.

De asemenea, întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern politic de tranziție, dacă moțiunea de cenzură trece, Cseke Attila a răspuns: ”UDMR-ul nu dorește să intre într-un Guvern politic de tranziție (...). Până anul viitor, ne trebuie un Guvern care și profesional, dar și politic poate să pregătească aceste trei alegeri, care sunt foarte importante”.





Liderul senatorilor UDMR nu crede în scenariul unui guvern de tranziție format din PSD, Pro România și ALDE, spunând că "șansa pentru un asemenea Guvern este egală cu zero”.