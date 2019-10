Dăncilă nu a trimis la Bruxelles propunerea de rezervă a PSD pentru comisar european, Gabriela Ciot: Rămâne valabilă a doua nominalizare, Dan Nica

Premierul Viorica Dăncilă nu a trimis la Bruxelles și varianta de rezervă a PSD pentru funcția de comisar european, Gabriela Ciot. Dăncilă a declarat, luni, că pe masa șefei desemnate a CE Ursula von der Leyen se află propunerea Rovana Plumb-Dan Nica, iar în condițiile în care Plumb a fost respinsă, "rămâne valabilă a doua nominalizare, Dan Nica".

"Am discutat despre două persoane pe care le-am nominalizat pentru funcţia de comisar european. Am avut o discuţie şi cu domnul preşedinte Iohannis. Am trimis cele două nominalizări. Prima nominalizare a căzut, mergem pe a doua nominalizare. Nominalizările au fost deja trimise la Bruxelles. Rămâne valabilă a doua nominalizare, domnul Dan Nica", a declarat, luni, Viorica Dăncilă.





Ea a spus că pe masa șefei desemnate a CE Ursula von der Leyen se află propunerea Rovana Plumb-Dan Nica: "Trebuie să fie o egalitate de tratament. Doamna preşedinte a Comisiei este foarte deschisă, un om foarte implicat, al dialogului. Facem şi noi ceea ce fac şi ceilalţi. Se află (pe masa preşedintelui Comisiei Europene - n.r.) adresa pe care am trimis-o şi în care am făcut cele două nominalizări, Rovana Plumb şi Dan Nica".

Viorica Dăncilă anunța marțea trecută că PSD va prezenta la Bruxelles două propuneri pentru funcția de comisar european, după respingerea candidaturii Rovanei Plumb, respectiv Dan Nica și Gabriela Ciot.