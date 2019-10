Trump, despre chemarea trupelor americane din Siria: E timpul să ne retragem din aceste războaie ridicole, nesfârșite și tribale. Vom lupta acolo unde este în beneficiul nostru, suntem la 7000 mile depărtare

”Statele Unite trebuiau să stea în Siria doar 30 de zile, asta se întâmpla cu mulți ani în urmă. Am rămas și ne-am adâncit din ce în ce mai mult într-o bătălie fără nicio țintă precisă. Când am venit în Washington, ISIS era în plină expansiune în regiune. Am învins califatul rapid în proporție de 100%, am capturat mii de luptători ISIS, majoritate din Europa. Dar Europa nu a dorit să îi primească înapoi, ci ne-a transmis să îi păstrăm noi în SUA. Am spus <<NU, v-am făcut o marea favoare și acum vreți să-i păstrăm în închisorile din SUA cu costuri uriașe. Sunt procesele voastre>>. Au refuzat din nou imaginându-și, ca de obicei, că SUA sunt marele fraier, că e vorba de NATO sau de acordurile comerciale sau de orice altceva...,” a scris liderul de la Casa Albă, pe twitter.





Președintele american a invocat sumele uriașe bani investite în aceste războie interminabile.





”Kurzii au luptat alături de noi, dar au primit sume imense de bani și echipamente pentru a face asta. S-au luptat cu Turcia decenii întregi. Am prevenit această luptă aproape trei ani, dar este timpul pentru noi să ne retragem din aceste războie ridicole și fără sfârșit, multe dintre ele de ordin tribal, și să ne aducem acasă soldații”, a continuat el.





Trump a mai spus că este treaba Europei și a celorlalți actori interesați să găsească o soluție.





”Vom lupta acolo unde este în beneficiul nostru și vom lupta doar pentru a învinge. Turcia, Europa, Siria, Iran, Iraq, Rysia și kurzii vor fi obligați acum să găsească singuri soluția pentru această situație și ce vor să facă cu prizonierii ISIS din vecinătatea lor. Cu toții urăsc ISIS și au fost inamici de ani de zile. Noi suntem la o depărtare de 7000 de mile și vom zdrobi ISIS din nou dacă se vor apropia vreodată de noi”.