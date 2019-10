​INTERVIU VIDEO Ambasadorul britanic în România: Nu e nimic bun într-un Brexit fără acord / Mesajul pentru românii din UK: Sunteți o parte importantă a țării și vrem să rămâneți, să fiți fericiți

În legătură cu cooperarea româno-britanică în domeniul apărării, ambasadorul a dat asigurări că aceasta nu va avea de suferit în urma actualelor dispute privind Brexit, și a menționat că Parteneriatul Strategic dintre cele două țări va fi actualizat pentru a proiecta un nivel mai înalt de ambiție al relațiilor bilaterale.















Diplomatul britanic a mai vorbit despre modul în care și rudele din România ale românilor stabiliți în UK îi vor putea vizita acolo, dar și despre măsurile pe care le Regatul Unit le așteaptă de la autoritățile române pentru protecția britanicilor stabiliți în România.Prim-ministrul Boris Johnson și-a prezentat aseară propunerea de acord Brexit cu UE. Care sunt principalele modificări față de acordurile precedente, respinse de Parlamentul Britanic?Diferența-cheie a fost modalitatea de a înlocui backstop-ul, care este o clauză de garantare, care ar opera din 2021, dacă negocierile noastre vor eșua. Și acesta avea un număr de componente inacceptabile. În special, era nedemocratic și, de asemenea, Marea Britanie, dacă ar fi vrut, nu ar fi putut să renunțe la el. Deci este destul de neobișnuit, în ceea ce privește acordurile internaționale, să închizi o țară pentru totdeauna.Deci, prim-ministrul nostru a prezentat un pachet de măsuri care face aceleași lucruri pe care le-ar fi făcut backstop-ul, dar într-o manieră democratică și cu păstrarea posibilității de a ieși din el dacă se ia o astfel de decizie. Dar păstrează substanța a ceea ce backstop-ul încerca să facă.Da, dar liderii opoziției și-au exprimat deja mâhnirea față de propuneri, mulți spun că nu reflectă acordul din Vinerea Mare (1998), că nu ajută stabilitatea din insula irlandeză...Așa cum prim-ministrul nostru i-a spus președintelui Juncker, primul obiectiv este păstrarea Acordului de la Belfast și toate beneficiile pe care le-a adus întregii Irlande. Eu m-aș aștepta ca purtătorului de cuvânt al Opoziției să nu-i placă propunerea, pentru asta există opoziție. Cred că reacțiile pe care le avem de la președintele Juncker și de la alte persoane sunt mult mai deschise (open-minded) și vor să privească mai obiectiv ceea ce a fost propus. Prevederea cheie este că propunerea menține Irlanda fără o graniță fizică, nu vor fi granițe fizice între Irlanda și Irlanda de Nord. Asta e cel mai important, menține Irlanda ca unică zonă de liberă circulație, ca piață unică, fără diferențe de reglementare de la nord la sud. Diferența este că Irlanda de Nord nu va fi în Uniunea Vamală, dar orice lucru cerut ca să se poată implementa acel regim vamal poate fi realizat fără să fie nevoie de vreo graniță fizică. Controalele vamale vor putea fi făcute în diferite moduri.Ce ne puteți spune despre cei peste 400.000 de români din Marea Britanie? Care este impactul noii propuneri de acord Brexit asupra lor ca și asupra tuturor celorlalți cetățeni UE din UK ?Bineînțeles, guvernul britanic vrea un acord și lucrăm din greu pentru un acord. Dacă vom avea un acord, pe 1 noiembrie nu se va schimba nimic pentru toți cetățenii UE care trăiesc în Marea Britanie. Acesta este unul dintre motivele pentru care merită orice efort de a ajunge la un acord pe care să-l accepte UE și UK și care să fie acceptat și de Parlamentul Britanic. Dar și dacă nu va fi un acord, am prevăzut o serie de măsuri care păstrează drepturile pe care le au cetățenii statelor UE aflați în UK. Este foarte ușor să se înscrie, e gratuit și le garantează drepturile. Până acum, în jur de 1,4 milioane de cetățeni UE s-au înscris cu succes, printre care și aproape 200.000 de români.Vă rugăm să ne explicați de ce este important pentru cetățenii români din UK să aplice petru un statut post-Brexit.E o chestiune tehnică. Nu vom mai fi în UE. Prin urmare, toate prevederile, legile care erau bazate pe apartenența noastră la UE nu vor mai fi valabile. Deci chiar și oamenii care aveau rezidență permamentă trebuie să se înscrie pentru noul statut. E vorba de birocrație, dar tocmai de aceea Guvernul nostru a făcut acest proces ușor și gratuit.Deci este un proces simplu, online, deci nu ai niciun motiv să nu aplici...Totul este online, dar desigur că sunt și oameni vulnerabili, poate mai în vârstă, care nu sunt confortabili cu online-ul. Și de aceea, am finanțat o serie de organizații și birouri pentru a ajuta oamenii cu aplicațiile. Deci cei care consideră că le e greu să aplice pot să găsească ajutor foarte ușor. Suntem în contact cu toate ambasadele statelor UE la Londra, Ambasada română la Londra este foarte ocupată cu acest subiect, deci oamenii pot să abordeze elemente ale administrației britanice sau Ambasada română sau consulatele române în UK, pentru a primi ajutor.HotNews: Care este termenul până la care se poate aplica pentru statutul ptre-settled-settled și ce se întâmplă dacă cineva ratează termenul?Ca să ratezi termenul, chiar trebuie să te străduiești pentru asta. Dacă ieșim fără acord din UE pe 31 octombrie 2019, oamenii vor putea să aplice până pe 31 decembrie 2020. Deci mai sunt încă 14 luni la dispoziție să aplice.Dar dacă îți este respinsă aplicația în schema de statut? Pentru ce motive poate fi respinsă o astfel de aplicație?Cele mai recente cifre arată că avem 1,4 milioane de oameni care s-au înregistrat cu succes și o singură persoană care a eșuat. Și acea persoană a eșuat pentru că făcuse infracțiuni grave și nu ar fi trebuit să fie lăsată să intre în UK de la bun început. Aceasta este o schemă concepută pentru succes. Aș spune că sunt oameni care nu sunt mulțumiți că au primit pre-settled status în loc de settled status, asta este ceva care ar putea fi analizat. Dar în mod fundamental, toată lumea are succes când aplică.Dar apoi, după cei 5 ani de la acordarea statutului pre-settled, ce fel de drepturi mai are aplicantul?Odată ce se află în UK de 5 ani, pot să aplice pentru settled status, ceea ce este echivalentul rezidenței permanente și pot continua să trăiască în UK ca rezident permanent ca și până acum.Dar pot să aplice și pentru cetățenie britanică?Pot să aplice pentru cetățenie, în baza reglementărilor care sunt și acum în vigoare. Era important să nu se schimbe nimic și asta am reușit.Să spunem că un român obține statut pre-settled sau settled, ce se întâmplă cu familia sa din România, cu părinții săi, de exemplu? Cum vor putea veni în UK să-l viziteze?: Țineți minte, noi vrem un acord! Merită să muncim din greu pentru un acord, pentru ca nimic să nu se schimbe din 1 noiembrie. Dacă vom fin nevoiți să trăim fără un acord, cetățenii români vor putea să călătorească în UK tot cu cartea de identitate, dar asta s-ar putea schimba pe viitor, însă în situația de până acum vor putea călători cu buletinul. Dacă românii călătoresc cu pașaportul, pot folosi porțile eGates, care sunt cea mai simplă cale de a trece frontiera, vor putea rămâne în UK până la 90 de zile fără să aibă nevoie de viză. Dacă vor să stea mai mult de 90 de zile într-o perioadă de 120 de zile, pot să aplice pentru ședere de până la 3 ani. Și este un proces de aplicare foarte simplu.Nu mai e mult timp pentru un acord, care ar fi deci consecințele unui Brexit fără acord, pentru românii din UK?Noi am făcut eforturi mari să ne asigurăm că funcțional nu li se va întâmpla nimic. Românii care trăiesc și lucrează în UK sunt membri foarte prețioși ai societății noastre, jocă un rol important, sunt lucrători foarte buni, par feriricți în UK, noi suntem foarte fericiți cu ei. Deci nici noi nu vrem nicio consecință negativă. Pentru întregul UK, ca și pentru UE, consecințele economice ale unui Brexit fără acord sunt clare și sunt negative. Cred că nu e nimic bun într-un Brexit fără acord. De aceea, merită ca Comisia și statele membre să fie hotărâte să găsească voința politică și flexibilitatea pentru ca noi să putem ieși din UE cu acord.E clar că românii din UK au nevoie de joburile de acolo, iar companiile britanice au nevoie de oameni să lucreze acolo, pentru că de asta i-au angajat de prima dată. Deci, în cazul unui scenariu no deal care sunt consecințele pentru companiile britanice cu angajați români și pentru cele care au nevoie de mai mulți angajați români și din restul UE?Acum avem cel mai scăzut nivel al șomajului în istoria Marii Britanii. Nivelul creării de joburi în UK, în ciuda incertitudinilor din ultimii 3 ani, a continuat, creșterea noastră economică e puternică, perspectiva noastră este bună, dar perspectova este mai puțin bună fără un acord. Inovația noastră, creativitatea ne-au ajutat să ne revenim foarte eficient din criza economică din 2008. Suntem încrezători că în cazul unui Brexit fără acord aceleași impulsuri vor crea o destindere în economia britanică și că funcțional cetățenii români care trăiesc acolo nu ar trebui să fie afectați negativ. Într-adevăr, au demonstrat că sunt printre cei mai buni lucrători, deci mă aștept să se descurce foarte bine chiar în circumstanțele unui Brexit fără acord.Dar ce spuneți despre consecințele unui Brexit fără acord pentru cetățenii britanici din România sau pentru familiile mixte, atât din România cât și din Marea Britanie, pentru că sunt românce măritate cu britanici sau britanice cu români?Guvernul român a creat un pachet legislativ care a fost discutat în ședință de guvern. Sperăm ca acea legislație să fie dată săptămâna viitoare. Guvernul român lucrează atent la asta, spiritul reciprocității este ceea ce noi am cerut și sper că în forma finală a legii va fi reciprocitate deplină, inclusiv în zone importante care au fost păstrate în oferta britanică, legate de drepturi la asistență medicală, educație, servicii sociale.Deci ați discutat cu oficialii români despre această legislație?Suntem în contact strâns, da.HotNews: Sunteți mulțumiți de procesul legislativ?Nu e treaba noastră să comentăm despre procesul legislativ. Dar pe conținutul pachetului legislativ, în ultima versiune pe care am văzut-o eu cred că mai e loc de reciprocitate, cred că e foarte important să ne asigurăm că va fi reciprocitate în domeniul sănătății, pentru ca prevederile privind sănătatea păentru britanicii din România să continue în forma în care sunt acum. Și Guvernul ne-a indicat că speră că aceasta se va putea face.Deci, momentan nu sunteți foarte mulțumiți de prevederile privind serviciile de sănătate pentru cetățenii britanici care trăiesc în România?Cred că sunt zone în care oferta britanică este mai generoasă. Și de aceea cred că Guvernul român va putea să facă o potrivire, iar sănătatea este cea mai importantă zonă.Pe partea de afaceri, ce se va întâmpla cu firmele noastre și cu comerțul nostru în cazul unui Brexit fără acord? Sunt multe incertitudini, cum sunt cele legate de controlul la frontieră, procedurile vamale. Deci la ce ar trebui firmele românești și cele britanice să se aștepte?Întrebarea subliniază de ce un acord este o idee foarte bună. Pentru că ar fi minunat să nu se schimbe nimic din 1 noiembrie. Noi am ținut recent un seminar de o zi cu angajați din organizații guvernamentale, companii românești și alții, pentru a explica care vor fi noile aranjamente la graniță, cum să facă procedurile la vamă, care pot fi făcute mult mai ușor dacă sunt făcute înainte de a ajunge camionului la graniță. Le-am explicat că noi, partea britanică, suntem pentru prioritizarea fluxului documentelor vamale. Deci este mult mai important pentru noi ca furnizarea mărfurilor în UK să fie menținută, cu continuarea comerțului în felul acesta. Deci vom fi foarte pragmatici, în mod clar vor fi schimbăti mari dacă nu vom reuși o ieșire ordonată din UE, dar facem tot posibilul, suntem pregătiți deplin. Orice companie din România și orice persoană pot să consulte informațiile de pe site-ul nostru guvernamental, gov.uk. Deci oamenii pot să intre în legătură cu noi dacă au întrebări.Dincolo de cadrul UE, România și UK au semnat un Parteneriat Strategic. Ar trebui actualizat după Brexit pentru a aborda npua istuație și a ne optimiza relația bilaterală?Absolut. Consider că ar trebuie actualizat și asta vom face. Suntem într-un stadiu avansat al discuțiilor cu Guvernul român pe exact acest subiect și cred că în câteva săptămâni vom putea să-l semnăm și să lansăm ambițiile crescute ale parteneriatului, care vor acoperi toate zonele, începând cu marile subiecte ca securitatea europeană.Pe lângă marea comunitate românească din UK, România este interesată și de a menține o foarte bună cooperare cu UK în domeniul securității și apărării. Marea Britanie are o armată puternică, este una dintre cele două puteri nucleare din Europa de Vest, este membră permanentă a Consiliului de Securitate al ONU, deci poziția ei strategică este foarte puternică în Europa. În mod special, contribuția Marii Britanii la securitatea regiunii noastre și în special a României este foarte apreciată. Dar toată această dezbatere acidă, agresivă din societate, din media, în jurul Brexit-ului riscă să facă rău relației noastre viitoare în cadrul NATO, cooperării noastre politice și militare?Eu pot vorbi doar din partea guvernului britanic și intenția noastră este exact opusul deteriorării relațiilor. Am spus foarte clar de la început că rămânem în Europa, nu avem de ales, noi suntem și vom fi parte a Europei, chiar dacă părăsim o organizație. NATO va fi de o importanță fundamentală, așa cum e și acum. Dar vrem să avem o foarte dezvoltată relație pe securitate și prin intermediul Uniunii Europene. Și guvernele României, Poloniei și Lituaniei au făcut apel la acest lucru anul trecut, iar acum comisiile din Parlamentul francez au făcut apel la o relație ranforsată între UK și UE după Brexit. Asta este ceva pe care noi îl susținem, fiind în beneficiul UK și al cetățnilor din toată UE. Dar peste toată această cooperare biaterală, militară și de securitate, este multă încredere între România și Marea Britanie. România este unul dintre partenerii noștri cei mai importanți și asta va continua. Atât timp cât ambele țări se confruntă cu aceleași amenințări la securitate, cred că scopul comun și cooperarea vor continua.Vă mulțumesc, excelență. Dacă aveți un mesaj pentru comunitatea românească din UK și pentru britanicii din România la finalul interviului...Românilor din UK vreau să le spun: Sunteți o parte importantă a țării și vrem să rămâneți, să fiți fericiți, vă rog înscrieți-vă pentru settle sau pre-settle status, arătați-le și altora cum se face. Britanicilor din România le-aș spune: Mulțumesc pentru răbdare, vom vedea curând care este oferta românească definitivă, sperăm că va fi publicată săptămâna viitoare și vom fi gata să vorbim cu voi când aveți nevoie.