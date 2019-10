Candidata Franței pentru postul de comisar, Sylvie Goulard, nu a trecut testul audierilor din Parlamentul European, din cauza acuzațiilor privind angajări fictive

”Deoarece nu a existat majoritatea necesară pentru a da undă verde de trecere la etapa următoare din partea Comisiilor responsabile cu audierea, s-a hotărât continuarea procedurii prin solicitarea de întrebări scrise de clarificare din partea doamnei Goulard. În baza răspunsurilor primite, Comisiile reunite vor decide următorii pași procedurali.”, a precizat Adina Vălean, președintele comisiei pentru industrie, pe Facebook.





La încheierea audierii, toate grupurile politice din Parlamentul European, cu excepţia colegilor săi liberali din grupul Renew Europe, au decis să îi adreseze noi întrebări în scris, etapă prealabilă pentru o a doua eventuală audiere, conform mai multor surse care au oferit informaţii similare.





Deputaţii europeni, al căror vot este indispensabil în cazul tuturor comisarilor, nu au fost convinşi de explicaţiile oferite în privinţa celor două anchete al căror obiect îl constitue - a justiţiei franceze şi a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în cazul angajărilor fictive ale asistenţilor eurodeputaţilor partidului Modem.





Acest dosar a determinat-o pe Sylvie Goulard să părăsească postul de ministru al apărării în iunie 2017, la doar o lună după numirea sa.





"Dacă, în calitate de comisar, trebuie să se supună unei proceduri judiciare, numirea sa riscă să afecteze întreaga Comisie. Vrem un comisar care să se implice 100%", a comentat eurodeputata daneză de orientare social-democrată Christel Schaldemose.





Alţi europarlamentari nu au fost mulţumiţi de răspunsurile sale pe chestiunile de fond, ca de exemplu ecologistul finlandez Ville Ninistö, în opinia căruia răspunsurile franţuzoaicei au fost prea vagi.





Conform unei surse europene, noile întrebări îi vor fi transmise vineri, urmând ca data limită pentru a răspunde să fie marţi, scrie AFP, citată de Agerpres. "Sunt curată", a susţinut Sylvie Goulard, care a cerut parlamentarilor să respecte prezumţia de nevinovăţie.







Rezultatul acestei audieri marchează un nou impediment pentru preşedinta viitorului executiv european, germana Ursula von der Leyen, care va prelua oficial funcţia pe 1 noiembrie şi a cărei echipă întâmpină probleme în a-i convinge pe parlamentarii europeni care îi audiază pe candidaţii statelor membre la posturile de comisari până pe 8 octombrie.





Doi dintre aceştia, o româncă (Rovana Plumb- n. red) şi un ungur, şi-au văzut candidaturile respinse chiar înainte de a fi audiaţi, notează AFP.







Mai mulţi eurodeputaţi au atras atenţia asupra unor probleme de natură etică, ridicate de anchetele în care este implicată Goulard. Alţii au afirmat că nu înţeleg cum poate pretinde să fie comisar după ce a demisionat din guvernul francez din aceleaşi motive.





"Exista un obicei în Franţa (...) ca orice ministru, din momentul în care este inculpat, să demisioneze", a explicat ea. "În instituţiile europene, o astfel de cutumă nu există". "Nu am fost pusă sub acuzare, dar atunci am simţit, dintr-un motiv vizând responsabilitatea faţă de armata franceză, (...) că nu mă puteam supune acestui risc", a continuat fosta deputată în Parlamentul European (2009-2017).







Ea a asigurat că va respecta decizia justiţiei, atunci când aceasta va fi pronunţată.





Sylvie Goulard a înapoiat Parlamentului European 45.000 de euro reprezentând cheltuieli pentru salariul pe 8 luni a unuia din asistenţii săi pentru care nu a putut oferi nicio dovadă a muncii efectuate. Acest gest a fost văzut ca o recunoaştere a vinovăţiei de către criticii săi.





"Nu am recunoscut nimic", a răspuns ea acestor acuzaţii, negând orice "intenţie frauduloasă".





Ea a explicat că "au existat probleme în momentul demisiei" acestui colaborator şi că nu a avut disponibilitatea de a se implice într-o procedură de concediere.





"Îngrijorarea noastră vizează (posibilitatea) ca în chestiunile strategice să avem un comisar destabilizat permanent de aspecte judiciare", a explicat preşedintele delegaţiei franceze a PPE, François-Xavier Bellamy.





Goulard a fost chestionată, de asemenea, în legătură cu activitatea de consultant cu venituri lunare de peste 10.000 de euro pentru think tankul american Berggruen Institute, în perioada octombrie 2013 - ianuarie 2016, când era deputată în Parlamentul European.





"A fost legal totul", a subliniat Goulard. "Recunosc că suma este mare" dar "ea corespunde nivelului care se practică".





"Cerem un comportament exemplar sau deasupra mediei pentru un comisar european şi în cazul acesta este clar că nu există un astfel de comportament", a comentat eurodeputatul belgian Marc Botenga, membru al Stângii Unite Europene.





"A fost plătită scump, dar i-au cumpărat agenda de contacte", o explicaţie oferită de o sursă europeană din anturajul lui Goulard.

Pentru Berggruen Institute, think tank fondat de miliardarul germano-american Nicolas Berggruen, Sylvie Goulard a pregătit "documente informative", "a dat telefoane" şi a ajutat la organizarea mai multor reuniuni publice.