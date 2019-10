Un prim pas spre votul împotriva Guvernului Dăncilă: Moțiunea va fi citită astăzi în Parlament

​

Moţiunea de cenzură - intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!"- a fost depusă marţi de Opoziţie.Miercuri a avut loc o şedinţă de plen comun în care ar fi urmat să se citească moţiunea, iar PSD voia să împingă votul sâmbătă. Calendarul citirii și dezbaterii moțiunii de cenzură, impus dimineață de PSD în Birourile Permanente, a fost respins însă la vot în plen, cu 194 de voturi. "Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi”, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, la finalul ședinței în care parlamentarii opoziției au scandat "Demisia".Prin urmare. ședinţa de plen a fost suspendată iar Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor s-au reunit din nou, pentru a doua oară în aceeaşi zi, şi au stabilit un alt calendar al moţiunii de cenzură - va fi citită într-un plen reunit joi, de la ora 10.00, iar dezbaterea și votul urmează să aibă loc joia viitoare, tot de la ora 10.00.Ludovic Orban susține că opoziția are majoritate în Parlament și va proba acest lucru la votul moțiunii de cenzură. Argumentul liderului PNL a fost că planul PSD care impusese votul la moțiunea de cenzură să aibă loc sâmbătă a picat la votul plenului."S-a demonstrat azi că opoziția are majoritate în Parlament și că tertipurilor puse la cale de creierele încinse din jurul Vioricăi Dăncilă (...) au fost zadarnice și PSD a trebuit să accepte ca opoziția are majoritate în parlament. PSD n-a avut încredere să-l lase pe Marcel Ciolacu să conducă ședința și l-a trimis pe soldatul japonez care continuă să lupte pentru Dragnea în Parlament, pe penibilul Iordache. (...) Ne-am probat majoritatea și ne vom proba majoritatea și la votul moțiunii”, a afirmat Orban.La rândul său, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că, în contextul în care a fost respinsă citirea moțiunii în plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru căderea Guvernului."Da, e o dovadă simplă, tangibilă, concretă că într-adevăr, așa cum spunea și unul dintre liderii PSD că și-au pierdut majoritatea la vot. Nu mai e nimic de comentat. Am niște colegii care au făcut niște calcule și indică faptul că vor fi peste 240 de voturi pentru căderea Guvernului”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seară, la Digi 24, întrebat ce înseamnă ce s-a întâmplat în plenul reunit.Viorica Dăncilă susține însă că, de fapt, opoziția n-are voturile necesare pentru a dărâma guvernul. Cele 194 de voturi prin care aceasta a reușit să răstoarne planul PSD de a programa votul la moțiune sâmbătă sunt, pentru Dăncilă, un semnal că demersul opoziției va fi sortit eșecului."Singurul lucru pe care cei din opoziție au reușit să-l demonstreze până acum e că n-au numărul suficient de voturi pentru moțiune. O demonstrează cele 194 de voturi exprimate în Parlament. Nu PSD trebuie să adune voturi. Opoziția trebuie să își asigure 233 de voturi împotriva acestui Guvern și adevărul este că nu există acest număr de voturi. Această tărăgănare arată cât de tare își doresc să vină la guvernare”, a spus Dăncilă.Moțiunea a fost semnată de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dăncilă să fie demis sunt necesare 233 de voturi.Numele moţiunii de cenzură iniţiate de PNL este "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”. (Consultă AICI textul integral al moțiunii de cenzură)"Guvernul Dăncilă poate să fie numit guvernul şanselor ratate pentru România. Deşi ţara noastră a traversat o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creştere importante, guvernele PSD nu au demarat niciun proiect major pentru infrastructura românească. Este foarte simplu să împrumuţi ţara, ştiind că factura acestor împrumuturi va fi plătită de generaţiile viitoare. Este extrem de grav că nu s-a construit nimic cu banii împrumutaţi la dobânzile împovărătoare pe care le plătim cu toţii. Guvernul PSD ar fi putut să investească o parte din aceşti bani măcar într-unul dintre proiectele prioritare de investiţii ale României. Unele dintre aceste proiecte se regăsesc chiar între promisiunile făcute de PSD în anul 2016, atunci când au smuls votul românilor printr-o fraudă de încredere”, se arată în textul moţiunii de cenzură, consultat de HotNews.ro.O altă problemă acută semnalată de inițiatorii moțiunii este cea a autostrăzilor."Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau Autostrada Sibiu-Piteşti nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată trenurile deraiază aproape săpătămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a trenurilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice! Nu aţi blocat doar investiţiile publice, ci aţi gonit şi investitorii privaţi din economie. Încrederea în economia românească este în declin, în primul rând din cauza faptului că legislaţia economică se modifică aproape săptămânal. Ce investitor ar mai risca să aducă bani şi locuri de muncă bine plătite în România, ştiind că regulile jocului se schimbă peste noapte? Adunând numărul de modificări pe care Guvernul Dăncilă le-a făcut Codului fiscal, constatăm că acestea sunt mai numeroase decât zilele dintr-un an”, potrivit documentului menţionat.Încă un argument pentru demiterea Guvernului Dăncilă îl reprezintă, potrivit inițiatorilor moțiunii, taxele introduse prin Ordonanţa Lăcomiei. Opoziţia aminteşte şi de spitalele regionale promise de PSD."Chiar dacă aţi ştiut că banii la buget nu vă ajung nici pentru educaţie, nici pentru sănătate şi nici pentru investiţii, v-aţi pus semnătura pe textul unei ordonanţe de urgenţă cu puternice vicii de neconstituţionalitate, prin care aţi instituit noi pensii speciale, noi privilegii financiare, pentru alte categorii de beneficiari din sistemul public. Aţi sfidat, astfel, atât Parlamentul care ar fi trebuit să legifereze în această materie, cât şi Curtea Constituţională care s-a pronunţat deja, fără echivoc, asupra nenumăratelor prevederi neconstituţionale din aşa-zisul Cod administrativ. Ne uităm cum România pierde şansa de a construi spitale regionale, bine dotate, din bani europeni. PSD a promis iniţial 8 spitale regionale şi unul metropolitan, după care a spus că mai întâi se fac 3, la Cluj, Craiova şi Iaşi, pentru ca în final să nu construiască niciunul. Spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii au cele mai grave probleme, atât din cauza dotărilor deficitare, cât şi a spaţiilor necorespunzătoare pentru un act medical de calitate. Nu faceţi investiţii trainice în aceste spitale, ci continuaţi să risipiţi banii publici pentru plata unor studii de prefezabilitate, de fezabilitate, a unor ghiduri arhitecturale, pentru proiecte tehnice şi servicii de expertiză, care, peste ani, se vor dovedi, din nou, total inutile”, potrivit moţiunii de cenzură. Recursul compensatoriu reprezintă un alt argument al opoziţiei pentru demiterea guvernului PSD. "După toate evenimentele din această vară, care au zguduit toată ţara, doamna Viorica Dăncilă ar fi trebuit să demareze o reformă amplă a Ministerului Afacerilor Interne şi a Poliţiei Române, până la ultima secţie de poliţie din ţară. Reformarea din temelii a acestor instituţii ar fi trebuit să înceapă, în primul rând, de la modul în care sunt numiţi şefii acestor structuri abilitate prin lege ca să-i apere pe cetăţeni. Incompetenţii dovediţi, cei cu probleme de integritate şi cei care nu au reuşit să obţină nici măcar nota de trecere la un concurs ar fi trebuit să plece a doua zi! Din păcate, Guvernul Dăncilă nu a făcut decât să mai păcălească o dată populaţia, adică să schimbe scaunele între unii şefi din poliţie sau din minister, pe unii să-i mângăie pe umăr, pe alţii să-i trimită la pensie şi pe cei de care n-a putut să scape, să-i promoveze”, potrivit documentului.