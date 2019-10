Paul Stănescu (PSD): Din greşeală am votat "prezent" şi trebuia "pentru"

Senatorul social-democrat Paul Stănescu spune că a greşit când a votat ordinea de zi a şedinţei în care trebuia să fie citită moţiunea de cenzură, situaţie în care s-au aflat şi colegii săi Radu Preda şi Viorel Arcaş. "Din greşeală am votat prezent şi trebuia pentru", a afirmat Stănescu.





"Nu mi-am dat seama. Am votat 'prezent' şi atât. Nu am votat 'pentru'. Din greşeală. Am votat 'prezent' şi trebuia să votăm 'pentru': eu, Radu Preda, liderul de grup, şi Viorel Arcaş", a precizat Stănescu, citat de Agerpres.





Întrebat dacă va vota moţiunea, Stănescu a spus: "Cum să votez moţiunea?".





Şedinţa Parlamentului de miercuri în care era programată citirea moţiunii de cenzură a fost suspendată, după ce au fost respinse prin vot programul şi ordinea de zi, cu 182 de voturi "pentru" şi 194 "împotrivă".