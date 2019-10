VIDEO Fifor insistă că PSD nu a pierdut majoritatea în Parlament: Au fost în sală parlamentari PSD care nu au avut cartelele de vot la ei

Secretarul general al PSD Mihai Fifor susține că PSD nu a reușit să își impună în plen calendarul dorit pentru moțiunea de cenzură nu pentru că ar fi pierdut majoritatea în Parlament, ci pentru că unii parlamentari social-democrați nu aveau cartelele la ei.

"Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi”, declara președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, la finalul ședinței de plen în care programul impus de PSD pentru moțiune a fost respins cu 194 de voturi.

Mihai Fifor susține însă că PSD are în continuare majoritatea în Parlament, iar explicația votului ar fi că au lipsit 26 de parlamentari social-democrați. De vină sunt și cei care și-au uitat cartelele de vot acasă, spune Fifor.





”M-ați întrebat dacă PSD a pierdut majoritatea și am spus că nu. Am văzut lista de vot, avem 26 de absenți. (...) PSD are majoritate în Cameră la momentul acesta. E o zi în care nu am avut toți oamenii prezenți în sală sau am avut oameni care nu au avut cartelele de vot la ei și prin urmare nu și-au înregistrat votul și nu apar înregistrați”, a declarat Fifor.

Întrebat pe ce calcule se bazează PSD, Fifor a răspuns: "Tot ce pot să vă spun e că avem majoritatea și că nu trece moțiunea".

De asemenea, întrebat insistent de jurnaliști câți senatori și deputați mai are acum PSD, Mihai Fifor a spus: "Eu știu 204, cam acolo".