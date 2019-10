Trump ar fi sugerat împușcarea imigranților în picior sau împrejmuirea graniței cu șanțuri pline cu șerpi

Potrivit cărții ”Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration” (Războiul frontierelor. Asaltul lui Trump asupra Imigrației), liderul de la Casa Albă ar fi sugerat adoptarea unor măsuri extreme pentru a bloca accesul imigranților la granița de sud a SUA.





Printre acestea: construirea unui zid electrificat la graniță sau împrejmuirea graniței cu șanțuri pline cu șerpi sau crocodili.







De altfel, construirea unui zid la granița cu Mexicul a fost una dintre principalele promisiuni ale președintelui Trump, în campania din 2016.





Construcția zidului a început, Pentagonul alocând în jur de 3,6 miliarde de dolari din fondurile destinate apărării.





Casa Albă nu a comentat asupra relatărilor celor doi jurnaliști, notează BBC News





Cartea ”Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration”, scrisă de reporterii Michael Shear și Julie Davis, se bazează pe interviuri cu mai bine de 12 oficiali care au comentat sub protecția anonimatului. Cartea a fost publicată de New York Times.