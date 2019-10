”Transfer” de marcă pentru Ponta: Lăpușan, lider al consilierilor PSD din Cluj și președinte de CA la Transgaz trece la Pro România / Reacția filialei PSD: Un ratat politic, și-a depășit de mult condiția de țăran

”În urmă cu douăzeci şi şase de ani am intrat în PSD (PDSR) pentru valorile social-democrate, în care am crezut și în care cred și astăzi, pentru liderii și intelectualii de stânga care au condus PSD de-a lungul timpului, în primul rând pentru cei din Cluj care au contribuit decisiv la aderarea României la NATO și Uniunea Europeană, pentru tradiția social-democrată din Ardeal, de expresie occidentală.Evenimentele ultimelor săptămâni îmi confirmă sentimentul de neîncredere pe care îl am de o bună perioadă, cu privire la managementul defectuos al partidului, mai precis la slabul leadership din fruntea PSD, care inclusiv la Cluj a girat o conducere care nu reprezintă clujenii și comunitatea noastră, un intrus care îşi atacă proprii colegi şi aleşii locali.Am avut speranța, după 26 mai, că printr-un proiect de democratizare a PSD, vom reveni la optimizarea relaţiei de reprezentare şi democrație de partid care să nu fie pusă între paranteze de către un singur om dar se pare că actuala conducere nu a înțeles bine înfrângerea de la europarlamentare și a revenit la politica impunerii, în loc să asigure, statutar, alegeri libere”, spune Lăpușan, într-o postare pe Facebook.Președintele interimar PSD Cluj Liviu Alexa a răspuns că îi solicitase demisia lui Remus Lăpușan, așa că filiala a scăpat de un om care a făcut doar rău județului. Alexa a fost numit la conducerea PSD Cluj luna aceasta și era în conflict cu Lăpușan.”Remus Lăpușan era oricum un ratat politic. Era finalul său de carieră pentru un om care și-a depășit de mult condiția de țăran din Berindu. De aproape două decenii acest impostor politic care nu vorbește bine nici limba română, darămite vreo limbă străină, a supt din toate pozițiile și funcțiile de la stat, și nu pentru că e vreo lumină a intelectualității căci e tare modest intelectual, ci pentru că PSD l-a ajutat. Acest agramat mai trebuie să își dea demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Transgaz de unde ia lopeți de bani, având treabă cu gazul cum are Lionel Messi cu arhitectura. Astăzi Consiliul județean și PSD Cluj au scăpat de un om care a făcut foarte mult rău județului, dar foarte mult bine propriului său buzunar”, a declarat Alexa, potrivit Ziar de Cluj