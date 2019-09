Cazul Caracal. Mama Luizei s-a întâlnit cu procurorul general și a anunțat că a depus o plângere penală

Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie, s-a întâlnit luni cu procurorul general interimar Bogdan Licu şi a anunţat că a depus o plângere penală la Parchetul General.





Bunicul Luizei a explicat că au depus o plângere la Parchetul General, însă avocatul familiei, Tonel Pop, a refuzat să spună împotriva cui a fost depusă această plângere.





"Nu pot să vă spun exact. Sunt nişte plângeri care sunt făcute la domnia sa. Situaţia a degenerat. Noi am venit şi am spus că la acest moment, dacă se va continua cu astfel de teroare, pur şi simplu Parchetul General, instituţiile statului se destabilizează. (...) Procurorul general nu poate să intre în dosarul cauzei, dar când instituţia statului este în pericol prin unele chestiuni administrative sau de conduită care nu este normală, legală sau care instigă populaţia sau care revoltă populaţia, atunci managerii acestei instituţii din statul român, CSM, ministrul Justiţiei, inclusiv procurorul general, trebuie să ia măsuri. Vom vedea măsurile", a declarat avocatul familiei Melencu, citat de Mediafax.





Tonel Popa a precizat că tot luni se vor întâlni şi cu ministrul Justiţiei, Ana Birchall.





După ce a refuzat de mai multe ori și a fost amendată, Monica Melencu a mers luni la Institutul Naţional de Criminalistică pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN. La ieşire, ea s-a plâns că a fost forţată şi umilită de un comisar de poliţie să dea probe pentru expertiză. "Am fost umiliţi, am fost forţată pur şi simplu. M-am răzgândit, nu am vrut să dau acest test. Nu îmi plac regulile care s-au pus aici. Nu s-a lăsat să ne explice despre ce este vorba. Comisarul a luat foc şi, pur şi simplu, m-a ameninţat", a susținut Monica Melencu.





DIICOT a anunțat, săptămâna trecută, că procurorii de la structura centrală a direcției au dispus formularea unei cereri de asistență judiciară în materie penală către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii, respectiv Biroul Federal de Investigații (F.B.I.), pentru realizarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN mitocondrial și cromozomial) al Luizei Melencu. DIICOT motivează că analiza genetică de tip mitocondrial nu poate fi făcută în România de către niciun laborator autorizat, la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” fiind făcută doar analiza genetică de tip cromozomial. În acest sens, au fost puse la dispoziția Biroului Federal de Investigații, fragmentele osoase care urmează să fie analizate.

Prin aceeași comisie rogatorie, s-a solicitat asistența FBI pentru stabilirea profilului psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal care a susținut că le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza.

Luiza Melencu, de 18 ani, a dispărut de acasă în luna aprilie, după ce a fost luată "la ocazie". Suspectul, Gheorghe Dincă, a recunoscut că le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra, în vârstă de 15 ani.

Bărbatul a susținut că ar fi ucis-o pe Luiza în luna aprilie, în aceeaşi zi în care a răpit-o, și i-a incinerat corpul. În acest caz, anchetatorii au făcut verificări și la marginea unei păduri unde Dincă a susținut că a aruncat trupul ars al Luizei, iar în 5 august anchetatorii au găsit un sac cu oase şi cenuşă.

În 17 august, DIICOT a anunțat că specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă. Procurorii au retrimis INML dispoziție de refacere a analizei.

În 18 septembrie, procurorii DIICOT care investighează cazul Caracal au precizat că fragmentele osoase descoperite în zona de lizieră au fost identificate, iar, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, acestea provin de la scheletul unei singure persoane de sex feminin la care se estimează vârsta biologică la momentul decesului de circa 15-19 ani. Resturile identificate la marginea pădurii provin de la o altă persoană decât Alexandra Măceșanu.