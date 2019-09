UPDATE Poliția face o anchetă la clubul CSM Ploiești după ce un angajat al clubului a fost acuzat că a agresat sexual junioare în vestiar

IPJ Prahova a anunţat, luni, că a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează verificări, după ce în spaţiul public a apărut informaţia că un angajat al unui club sportiv din Ploieşti ar fi agresat sexual minore în vestiar, transmite Agerpres.





Conform sursei citate, la nivelul Poliţiei Municipiului Ploieşti a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală.

Atât mama fetiței cât și fetița au spus că sunt revoltate că asistentul medical al echipei privește minorele în timp ce acestea fac duș și se dezbracă în vestiar. Mai mult, fetița a povestit că a avut mai multe probleme cu acest asistent medical și a relatat și ce i-au povestit alte colege.





Ziarul Incomod scrie că a discutat cu mai mulți părinți ai fetelor din echipa CSM, aceștia fiind nemulțumiți de faptul că asistentul medical al echipei ar asista fetițele în timp ce fac duș, când se schimbă în vestiar și le-ar atinge într-un mod care ar depăși atribuțiile acestuia.

Directorul CSM Ploiești, Cristian Nica, a declarat, pentru Mediafax, că la sfârșitul lunii august conducerea clubului a fost sesizată verbal că asistentul medical „stă în vestiar cu fetele când fac duș”.„Totul a fost la nivel de zvon, nu am primit nicio sesizare scrisă. Am făcut și noi verificări. Prima măsură a fost să înceteze activitatea la această echipă, să rămână la dispoziția clubului. El trebuie să asigure asistența medicală la meciurile de acasă”, a declarat Nica. Potrivit acestuia, zilele trecute o antrenoare și mai multe handbaliste au depus și sesizări scrise. „Am primit de această dată sesizări scrise. O antrenoare l-a văzut în vestiar în timp ce fetele erau dezbrăcate. O altă fată a reclamat că a fost atinsă indecent.Asistentul medical, care este la CSM de mult timp, are 65 de ani. Fetele fac parte din echipa de handbal junioare 3, având 13-14 ani.Subiectul a apărut în atenția opiniei publice după ce o ploieșteancă a contactat publicația locală Ziarul Incomod și a acuzat că a fost amenințată de antrenorul fetiței sale, junioară la CSM Ploiești, pentru că ar fi depus o sesizare împotriva asistentului medical al echipei.