Medic de la UPU Craiova: Bunicul Luizei a inhalat vapori de benzină și are o criză hipertensivă

Mama și bunicul Luizei Melencu au ajuns, vineri, la UPU Craiova cu dureri în piept cu caracter anginos. iar bunicul fetei a inhalat vapori de benzină și are o criză hipertensivă din cauza stresului. În funcție de rezultatele analizelor medicii vor decide dacă cei doi vor rămâne internați, potrivit Mediafax.

„În momentul de față pacienții prezintă dureri in piept cu caracter anginos. În plus, bătrânul a inhalat vapori de benzină și are și o criza hipertensivă din cauza stresului. Pacienții vor rămâne sub supraveghere cât este necesar. Le-au fost recoltate probe de sânge dar doar pentru a se stabili evoluția stării de sănătate. Vom decide dacă rămân internați după ce vom avea rezultate analizelor medicale”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, dr. Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt SJU Craiova.

Reprezentantul spitalului a mai spus că bunicul Luizei a avut tensiune peste 20.

„Cei doi pacienți vor fi supuși la consultări interdisciplinare și vor rămâne în UPU până se va stabili diagnosticul și dacă vor fi internați”, a mai declarat Cristina Geormăneanu.

Mama și bunicul Luizei au fost transportați, vineri, la Spitalul Județean de Urgență din Craiova cu o ambulanță pentru victime multiple de la ISU Dolj, după ce anterior aceștia au refuzat transportul cu Ambulanța. Cei doi au acuzat stări de rău, după ce jandarmii au încercat să o ia cu forța pe mama Luizei.

Familia celor doi a mai solicitat anterior o Ambulanță, după ce Monica Melencu a leșinat în timp ce se certa cu jandarmii. Atunci, ei au refuzat să meargă la spital, deși medicii de la Ambulanță le-au recomandat acest lucru, din cauza unor stări de lipotimie.

Mama și bunicul Luizei au fost consultați de medicii de la Ambulanță după ce li s-a făcut rău în timp ce jandarmii se aflau în curtea lor ca să pună în aplicare un mandat prin care Monica Melencu trebuia dusă la sediul DIICOT Craiova pentru recoltarea de noi probe biologice.

Potrivit medicilor, cei doi prezentau o stare de lipotimie și trebuiau duși la spital pentru investigații suplimentare și pentru tratament. Cei doi au refuzat însă și s-au întors în curtea casei.