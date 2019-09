webPR: Webstock reunește comunitatea pasionată de social media!

O nouă ediție a celui mai longeviv eveniment de social media din România are loc pe 4 octombrie la JW Marriott Bucharest Grand Hotel și aduce creatori de conținut apreciați, oamenii cu povești puternice și branduri inovatoare.

Ediția de anul acesta va fi deschisă de două sesiuni pline de inspirație, care vor reuni pe scenă oameni importanți, oameni care au schimbat percepții, care au educat comunități și care au o voce relevantă atât în social media, cât și în offline.

Cele două sesiuni sunt urmate de sesiuni specializate ce se vor desfășura în paralel, pe 3 scene tematice și care vor fi un adevărat maraton de noutăți și inovație în online. Participanții vor dezbate cele mai noi tendințe în Content Marketing, Visual Marketing, Influencer Marketing, vor afla noutăți despre platformele sociale ale momentului – Instagram, YouTube, Facebook, TikTok – și vor descoperi campanii creative, bune practici și studii de caz relevante.



Printre speakerii de anul acesta se numără: Therese Hydén (Ambasadorul Regatului Suediei în România), Pavel Bartoș (Actor), Răzvan Exarhu (Journalist), Selly (Vlogger), Mircea Popa (Vlogger), Marius Coman (Vodafone), Bogdan Naumovici (23 Communications), Vladimir Kalinov (Raiffeisen Bank), Valentin Pintilescu (Loolookids & Tralala), Raul Gheba (Writer & Comedian), Nansi Lungu (Bitdefender), Rareș Năstase (Senior Correspondent, Pro TV), Livia Fericean (Samsung) etc. Lista completă a vorbitorilor este disponibilă pe www.webstock.ro

Gala Webstock Awards



Ca în fiecare an, la final de zi, evenimentul găzduiește Websotck Awards, cea mai inedită competiție din mediul online românesc, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai creative proiecte și campanii din mediul digital din ultimul an.

Toți nominalizații acestei ediții pot fi văzuți pe site-ul oficial . Anul acesta, 2 din cele 15 categorii ale Premiilor Webstock sunt deschise publicului larg - ABSOLUT Online Personality of the Year & Best Independent Publishing. 20 dintre cei mai activi oameni din online și 7 dintre cele mai cunoscute proiecte media independente vor fi premiați pe scena Webstock atât cu ajutorul juriului de peste 70 de specialiști, cât și cu ajutorul comunității online.