Olandezul care a ucis-o pe fetița din Gura Șuții ar fi agresat sexual o copilă din Iași, în 2016

Parchetul General a preluat de la Iași un dosar din 2016 în care se fac cercetări în cazul unei fetițe de 8 ani agresată sexual de un bărbat, existând speculații că agresorul ar fi olandezul care ar fi ucis-o pe fata de 11 ani din Gura Șuții (Dâmbovița), potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Joi, o publicație locală a prezentat imagini cu suspectul cazului din 2016, iar reprezentanții Poliției Române spun că nu pot confirma la acest moment că este vorba despre cetățeanul olandez și se fac verificări.

Conform surselor citate, există discuții privind preluarea dosarului, iar o decizie ar urma să fie anunțată astăzi de către Parchetul General.





În acest dosar există suspiciuni că agresorul ar fi cetățeanul olandez. Este vorba despre o fetiță care ar fi fost agresată, în 2016, de un bărbat care ar fi ucis-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița.





"În iunie 2016, o minoră de 8 ani, din comuna Horlești, a fost de agresată sexual de un bărbat, dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale, au făcut tot ce se putea face. Dosarul era cu autor necunoscut. În 2018 s-a solicitat ajutorul populației pentru a afla ce s-a întâmplat”, a declarat Beatrice Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Iași, citată de Mediafax.

Bună Ziua Iași a prezentat joi imagini de pe camere de supraveghere care indică suspectul din 2016. Potrivit BZI , între 13 și 16 iunie 2016 olandezul s-ar fi aflat la Iași, de unde a plecat la Viena. El s-ar fi plimbat cu o mașină prin județ, iar în comuna Horlești a abordat o minoră care mergea la magazin, i-ar fi dat o gumă și ar fi dus-o pe un câmp, unde ar fi strâns-o în brațe și ar fi atins-o în părțile intime. În momentul în care fetița s-a speriat și a început să plângă, el ar fi dus-o înapoi în localitate. Acest incident ar fi avut loc pe 15 iunie.





Cetățeanul olandez mai fusese în România de cel puțin patru ori, a declarat, marți dimineață, procurorul general interimar Bogdan Licu. El a spus că "există suspiciuni că activitatea infracțională a individului s-a derulat pe mai multe județe", iar anchetatorii încearcă acum să identifice locurile în care a mai fost bărbatul și să stabilească dacă a mai avut complici. Procurorul general a mai spus că atunci când va fi primită "dovada oficială" că olandezul s-a sinucis, dosarul va fi clasat, având în vedere "decesul făptuitorului", dar aceasta nu înseamnă că ancheta se va închide.





Fetița de 11 ani din localitatea Gura Șuții, județul Dâmbovița, a fost dată dispărută vineri, în condițiile în care nu a mai ajuns acasă de la școală. Ea a fost găsită moartă duminică, pe un câmp din comuna Produlești.





Potrivit anchetatorilor, fetița a fost ucisă la un interval de maxim 30-35 de minute de la momentul răpirii, care a avut loc vineri, la ora 17.16. Medicii legiști au stabilit că fetița a murit sugrumată cu pantalonii care erau pe ea, iar principalul suspect este cetățeanul olandez Joop Visscher, în vârstă de 46 de ani, care a plecat sâmbătă din România.

Imaginile cu posibilul agresor al fetiței din Iași, care pare a fi olandezul din cazul Dâmbovița, au fost transmise în spațiul public în anul 2018, pentru a cere sprijin din partea populației în identificarea bărbatului, deși dosarul penal de agresiune sexuală a fost deschis în 2016."În acest moment polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General pentru documentarea activității infracționale a persoanei care apare în imagini. În anul 2016, în județul Iași a fost înregistrat un dosar penal în care s-au făcut cercetări sub coordonarea unui procuror al Parchetului de le lângă Judecătoria Iași. Au fost desfășurate activități de cercetare penală, dar nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei care apare în imagini”, a declarat, pentru Mediafax, Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.Reprezentantul Poliției a mai precizat că imaginile de pe camerele de supraveghere în care apare suspectul au fost transmise în spațiul public în 2018, deși dosarul a fost deschis în 2016."S-a cerut sprijin din partea populației și mass-media, fiind puse la dispoziție imaginile respective în vederea identificării persoanei care apare în imagini”, a mai spus sursa citată. Poliția nu poate confirma, la acest moment, că bărbatul din imagini este olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița. „La acest moment nu putem nu putem confirma că este vorba de aceeași persoană și se desfășoară activități și în cazul de la Iași sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General. (...) În urma cercetărilor efectuate în 2016, nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei în urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române”, mai explică Ghebaur.