Cazul Caracal. Mama Luizei, citată joi la DIICOT pentru a-i fi recoltate probe ADN pentru o nouă expertiză genetică: Nu merg, nu cred că mă obligă cineva

Monica Melencu, mama Luizei, tânăra de 18 ani dispărută în luna aprilie, este citată joi la DIICOT, în condițiile în care procurorii au dispus recoltarea de probe ADN de la aceasta pentru realizarea unei noi expertize judiciare genetice în cazul Luizei. Femeia susține însă că nu se va prezenta.





"Am spus că nu vin. Am primit acea citație, trebuia să primim un ordin judecătoresc, nu am primit. Domnul avocat nu a primit nimic, deci nu are rost să vin și nu dau acest ADN. Acest ADN mi s-a luat, pentru ce să mi se ia? Nu există motiv, nu vreau să dau testul acesta ADN. Nu cred că mă obligă cineva, l-am dat o dată, eu nu mai am încredere, se fac atâtea măgării. Ce pot să-mi facă să mă ia (...)? Îmi da amendă, plătesc amenda”, a declarat, pentru Mediafax, Monica Melencu.





Mama Luizei mai spune că nu mai are încredere în procurori și nici în FBI, care va face expertiza genetică.





"De unde știu eu că nu mi ia ADN din gură și îl plantează peste ceva și spun peste o luna de zile că acela este ADN-ul Luizei, care corespunde cu al meu? (...) Eu trebuie să mă consult cu domnul avocat. Atât timp cât dansul nu a obținut nimic la mână, o hotărâre judecătorească, va dați seama că nu am cum să ajung. Dacă obținea, ne prezentăm. M-au citat că martoră și eu sunt parte vătămată”, a mai susținut femeia.





Mama Luizei Melencu a fost citată pentru joi la DIICOT, după ce procurorii au mers, luni, la locuința acesteia pentru prelevarea de probe ADN pentru noi expertize genetice, însă Monica Melencu a refuzat procedura, după ce s-a consultat cu avocatul. Miercuri, șeful DIICOT a precizat că, în funcție de atitudinea Monicăi Melencu, procurorii "vor proceda conform procedurii penale”.









Prin aceeași comisie rogatorie, s-a solicitat asistența FBI pentru stabilirea profilului psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal care a susținut că le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza.





Luiza Melencu, de 18 ani, a dispărut de acasă în luna aprilie, după ce a fost luată "la ocazie". Suspectul, Gheorghe Dincă, a recunoscut că le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra, în vârstă de 15 ani.





Bărbatul a susținut că ar fi ucis-o pe Luiza în luna aprilie, în aceeaşi zi în care a răpit-o, și i-a incinerat corpul. În acest caz, anchetatorii au făcut verificări și la marginea unei păduri unde Dincă a susținut că a aruncat trupul ars al Luizei, iar în 5 august anchetatorii au găsit un sac cu oase şi cenuşă.





În 17 august, DIICOT a anunțat că specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă. Procurorii au retrimis INML dispoziție de refacere a analizei.





În 18 septembrie, procurorii DIICOT care investighează cazul Caracal au precizat că fragmentele osoase descoperite în zona de lizieră au fost identificate, iar, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, acestea provin de la scheletul unei singure persoane de sex feminin la care se estimează vârsta biologică la momentul decesului de circa 15-19 ani. Resturile identificate la marginea pădurii provin de la o altă persoană decât Alexandra Măceșanu.