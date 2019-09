„Academia Regală” la care spune că este masterand Alexandru Cumpănașu se cheamă OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland și este o universitate online. „ABMS este prima universitate virtuală din Europa”, scrie pe site-ul masterstudies.com, potrivit Europa Liberă.





A se observa că numele instituției este scris greșit în CV-ul lui Cumpănașu.





