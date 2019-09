Andrei Caramitru își apără tatăl: Sper ca TNB să îi dea în judecată / Mihai Călin, „un actor profund mediocru”

„Văd ca tot circula - iar și iar - aberații despre TNB. 2 tineri actori (unul de mare talent; altul profund mediocru) sunt foarte supărați. Oamenii sunt din rezist, dar nu înseamnă că au un dram de dreptate (ca deh - lumea asta a artei e plină de ego și de dive, așa e peste tot). Deși au fost zeci de controale, non stop, nimeni nu a găsit nimic, nici o problema, doar o instituție care merge super bine (printre putinele de stat din țară), unde sălile sunt pline și in care legea este aplicată perfect”, a scris Caramitru, pe pagina sa de Facebook Replica sa vine după ce actorul Mihai Călin a transmis, pe Facebook, o „scrisorică deschisă” directorului teatrului Național , în care acuză „lipsa totală de deschidere spre dialog” a lui Ion Caramitru, faptul că acesta este „egoist și disprețuitor” și că doar la Sala Mare, din 120 de reprezentații, 65 sunt regizate și/sau jucate de acesta, care primește 10% din încasările nete.În opinia lui Andrei Caramitru, este vorba doar de „panaramă și scandal” în condițiile în care „dacă nu avem argumente - mințim”. „Dacă vor să schimbe legile (că asta înțeleg că e problema - nu ce face TNB aplicându-le) - sa facă lobby in parlament. Nu circ și minciuni”, a continuat el.„Eu sincer sper ca direcția TNB să îi dea frumos în judecată și să explice acolo la tribunal de unde scot aberațiile și minciunile astea. Eu asta aș face”, a încheiat el.