”Calmați-vă, doamnă. Dacă nu e cu sânge, dacă nu e cu foc, nu venim”. O angajată TVR povestește ce i s-ar fi răspuns când a sunat la 112 să spună că este agresată

Incidentul a avut loc miercuri dimineață într-un magazin din București, scrie pe Facebook Cristina Țilică, producător la Televiziunea Română.”Mi-au făcut legătura la poliție iar polițistul mi-a spus: "calmați-vă, doamnă, dacă vă puteți mișca, dacă puteți vorbi, dacă nu e cu sânge nu venim, dacă nu e cu foc, nu venim! Am închis telefonul, am mai sunat o dată și au spus că trimit jandarmeria! Nu au trimis!!! Am sunat eu la Secția 7 de poliție, a catadicsit un echipaj de la secție sa vină.Am sunat din nou la 112 sa intreb dacă mai vine echipajul de la jandarmerie și mi-au spus că nu mai vin, au trimis de la secție! Polițiștii de la Secția 7 de poliție au spus că la ei a ajuns doar informația potrivit căreia între mine și cei 2 angajati care mi-au spart telefonul și m-au lovit a fost doar un schimb de replici!!!”, mai spune Țilică pe rețeaua de socializare.