Șeful Transgaz și-a trecut în CV că e inginer petrol și gaze, cu studii de lungă durată/ Universitatea arată că este doar subinginer

Directorul Transgaz, Ion Sterian, a scris în CV-ul postat pe site-ul oficial al instituției că este la bază inginer în petrol și gaze, obținând diploma după studii de lungă durată la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, în perioada 1978-1983. Specializarea era în Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze. Potrivit informațiilor HotNews.ro, diploma lui Ion Sterian este de subinginer, nu de inginer, așa cum apare în CV. De asemenea, și-a trecut în CV doi ani de cursuri în plus. Universitatea de Petrol și Gaze a confirmat informațiile HotNews.ro.







În urma verificărilor făcute de HotNews, a reieșit că directorul Transgaz este la bază subinginer, cu o diplomă de subinginer obținută în 1983 la Ploiești, iar ulterior în 1999 și-a continuat studiile la programul de Inginerie Economică de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV). Potrivit oficialilor de la USAMV, lui Ion Sterian i s-au echivalat discipline din anul I și II și a mai dat examene de diferență astfel încât a intrat în anul III și a absolvit în iunie 2002. Astfel, în CV apare că în perioada 2000 – 2002, Ion Sterian a obținut diploma de licență – inginer diplomat, studii de lungă durată, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Inginerie Economică, Management și Dezvoltare Rurală Inginerie Economică și Management.Reprezentanții de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești au confirmat pentru HotNews că directorul Transgaz a obținut o diplomă de subinginer in urma cursurilor urmate”Am verificat în arhivă și am găsit o diplomă de subinginer, studii de lungă durată nu există”, a comentat unul dintre prorectorii de la Petrol și Gaze.Contactat de HotNews, Ion Sterian a spus că el știe că în CV este trecută perioada 1980-1983.”În CV-ul meu scrie că am terminat Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, perioada 1980-1983 și după aceia, am terminat Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară București. La prima facultate am terminat șef de promoție, verificați la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești și la Universitatea de Agronomie București”, a transmis într-un SMS Ion Sterian, spunând că e plecat din țară și că nu poate vorbi.Întrebat dacă a terminat șef de promoție ca subinginer, directorul Transgaz a recunoscut că da. ”Ca subinginer, la prima facultate. Eu știu că în CV e 1980-1983, verific când ajung în țară”, a mai tranmis Ion Sterian prin SMS.