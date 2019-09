[P] Tu cât ai stat azi în trafic? Cosmopolis are acces la autostrada urbană.  În 20 de minute ajungi în Pipera, Aviatorilor sau Aurel Vlaicu 

Cosmopolis are acces la autostrada urbană

Ai putea crede că toți locuitorii Capitalei se confruntă cu traficul haotic și au de suferit din cauza ambuteiajelor. Dar există și norocoși. Oameni care au investit deștept prin achiziția deLocuitorii complexului imobiliar Cosmopolis au nevoie de doar 20 de minute pentru a ajunge de acasă la birourile din nordul Capitalei. Indiferent că lucrează în Pipera, Aviatorilor sau centrele de afaceri din Aurel Vlaicu, ei au nevoie de doar 20 de minute pentru a ajunge la locul de muncă. Totul grație autostrăzii urbane A3.Practic, Cosmopolis este legat direct de centura Capitalei și de autostrada urbană, astfel încât ai de străbătut mai puțin de 6,5 kilometri pentru a ajunge la birou. În cifre, statisticile celor mai populare aplicații care măsoară traficul în timp real arată că și în zilele cele mai aglomerate, ajungi din Cosmopolis în zona de Nord în cel mult 25 de minute.Aceleași aplicații arată că din sudul Capitalei până în Pipera trebuie să stai la volan peste o oră, iar în cea mai mare parte din timp, mașina stă pe loc.În Cosmopolis există propriul sistem de transport. Autobuze rapide, fiabile și confortabile, care respectă un program strict, sunt la dispoziția tuturor rezidenților. Mijloacele de transport au două rute de călătorie și fac conexiunea între complex și stațiile de metrou Pipera și Aurel Vlaicu, dar și cu clădirile de birouri din proximitatea stațiilor de metrou, iar călătoria durează doar 20 de minute.Traficul lejer este doar un bonus pe lângă toate celelalte facilități de care se bucură cei care locuiesc în Cosmopolis. Comunitatea crește pe zi ce trece, în momentul de față sunt funcționale opt pisicine semi-olimpice, dar și o serie de parcuri și locuri de joacă pentru cei mici. În plus, rezidenții au la dispoziție propriul stripmall și un supermarket bine aprovizionat. În Cosmopolis Plaza poți să savurezi o cafea sau poți să încerci preparate culinare noi ori specialități tradiționale.Ne-am gândit și laPentru ei sunt puse la dispoziție două gradinițe și o școală privată, iar în cel mai scurt timp și prima școală de stat construită într-un complex privat. Siguranța rezidenților este mai presus de orice, astfel că întregul cartier este supravegheat video 24 de ore din 24.Cosmopolis este un proiect imobiliar unic în România. Am trecut pragul de 7.500 de rezidenți, iar comunitatea crește de la o zi la alta. Cuvântul cheie care ne definește e seriozitatea.Încă din prima zi a existat un master plan bine pus la punct, iar efectul se vede cu ochiul liber: un mix unic de zone verzi, piscine semi-olimpice, spații generoase între clădiri. Respect pentru natură și respect pentru rezidenții noștri!Suntem atenți la cel mai mic detaliu, iar dezvoltarea armonioasă a cartierului este pe primul loc. Cosmopolis este și va rămâne un exemplu de regenerare urbană, iar, estimăm că vom aveaPână în anul 2033, complexul se va extinde cu noi locuințe, zone verzi, locuri de joacă și spații adiacente destinate relaxării, astfel încât Cosmopolis va avea același număr de locuitori sau va depăsi orașe precum Sighișoara sau Mioveni.Un alt avantaj oferit locuitorilor din Cosmopolis este upgrade-ul imobiliar - astfel încât spațiul locuinței tale nu va rămâne niciodata insuficient - indiferent cât de mult să mărește familia ta.În plus, poți afla despre ultimele promoții dintr-un singur click pe oferte.cosmopolis.ro sau printr-un apel la 0730.507.000.