SUA: Democrații testează varianta demarării procedurii de demitere pentru Donald Trump

Camera Reprezentanților ar putea vota asupra unei rezoluții de condamnare a președintelui Donald Trump pentru intervenția telefonică a acestuia pe lângă omologul său de la Kiev, Volodimir Zelenski, căruia i-ar fi cerut să declanșeze o anchetă împotriva lui Joe Biden și a fiului acestuia care au afaceri în Ucraina. Votul ar putea fi un pas spre declanșarea procedurii de demitere, iar președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, pare a fi mai receptivă ca oricând față de o astfel de variantă, notează Politico.







În condițiile în care democrata Nancy Pelosi a fost tot timpul extrem de sceptică și rezervată față de scenariul demiterii președintelui Donald Trump, faptul că acum ia pulsul liderilor politici din Congres în vederea unei astfel de proceduri marchează o schimbare radicală de poziție, mai scrie Politico.







Potrivit sursei citate, Pelosi și-a petrecut întregul weekend și ziua de luni dând telefoane pentru a se consulta cu lideri politici, inclusiv cu președintele Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, Jerry Nadler, încercând să testeze varianta demiterii.







Pelosi este așteptată să facă o declarație de presă în cursul zilei de marți.







Liderii democrați ar urma să se reunească în ședință pentru a decide pașii de urmat, în condițiile în care până acum 12 parlamentari s-au pronunțat în favoarea declanșării anchetei împotriva președintelui american în vederea demiterii sale.







Președintele Donald Trump a admis luni că a discutat despre fostul vicepreședinte american Joe Biden cu omologul său din Ucraina în cadrul unei convorbiri telefonice care a avut loc în iulie. El a susținut că subiectul a fost abordat în discuția cu Volodimir Zelenski în contextul în care cei doi au vorbit despre corupție.





Precizarea vine în contextul în care noi dezvăluiri au generat un întreg scandal politic, Trump fiind acuzat că a făcut presiuni asupra noului președinte al Ucrainei să pornească o investigație împotriva fostului vicepreședinte al SUA Joe Biden, înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale de la anul, și a fiului acestuia.





Convorbirea telefonică ar fi avut loc la 25 iulie. Înainte de plecarea în Texas, unde va participa la evenimente de pe agenda prezidențială, Trump le-a spus reporterilor acreditați la Casa Albă că nu este nimic în neregulă cu conținutul convorbirii.





"Am avut o conversație excelentă. Conversația pe care am avut-o a fost în mare parte una în care i-am transmis felicitări, am discutat pe larg despre corupție, toate formele de corupție, despre faptul că nu dorim ca oameni precum Joe Biden și fiul său să contribuie cu și mai multă corupție", a comentat Trump.





Trump este acuzat că a pus presiune pe oficialii ucrainieni pentru a realiza o investigație referitoare la fostul vicepreședinte Joe Biden, potențialul său oponent în cadrul alegerilor din 2020.





Cei care investighează aceste acuzații vor să știe dacă pe 25 iulie, în timpul unei convorbiri cu președintele Volodimir Zelenski, Trump a sugerat că ajutorul american ar depinde de investigarea fiului lui Biden, Hunter, care are afaceri în Ucraina.