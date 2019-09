USR: Desființarea transportului public între localități pune în pericol dreptul la viață

Senatorii USR au votat pentru respingerea OUG care scoate transportul public județean din sfera serviciilor publice. Partidul transmite într-un comunicat de presă că prin desființarea arbitrară a transportului public de persoane între localități se pune în pericol dreptul la viață, potrivit Mediafax.

„Senatorii USR au votat pentru respingerea OUG 51/2019, care scoate transportul public județean din sfera serviciilor publice, considerând că prin desființarea arbitrară a serviciului public de transport de persoane între localități, la nivel județean, se pun în pericol dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (art. 22 din Constituție) și protecția copiilor și tinerilor (art.49) și se încalcă principiile concurențiale”, transmite USR într-un comunicat de presă.

Senatoarea USR Florina Presadă susține că PSD nu a învățat nimic din cazul din Caracal.

„Această ordonanță de urgență este expresia unui cinism fără margini care este transformat de PSD în politică de stat. Anul trecut am adoptat legea 328/2018 despre care același Guvern ne spunea că pune legislația românească în acord cu legislația europeană. Acum Guvernul revine și ne spune exact pe dos, că transportul județean nu poate fi serviciu public și că nu a fost niciodată. Guvernul minte! Am avut transport public județean și înainte de legea 328/2018. Guvernul și-a făcut, însă, un calcul simplu: avem bani de pensii speciale pentru președinții de consilii județene și primari, dar nu avem bani pentru transportul în siguranță al cetățenilor. Am avut cazul Caracal, dar PSD nu a învățat nimic din aceasta”, afirmă senatoarea USR Florina Presadă în comunicatul de presă remis MEDIAFAX.

Senatul a aprobat în ședința de luni OUG privind transportul de persoane, prin care este stabilită atribuția Consiliilor Județene de a corela programul de transport al persoanelor cu orarul de funcționare al unităților de învățământ.

Senatul a adoptat, în calitate de prim for sesizat, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transporturilor de persoane.

O nouă prevedere a fost adăugată de Comisia pentru transporturi și infrastructură prin care Consiliile Județene au o nouă atribuție privind transportul rutier județean de persoane: "corelează programul județean de transport cu orarul de funcționare al unităților de învățământ, iar în situația în care nu se poate realiza aceasta, consiliile județene și consiliile locale sunt obligate să asigure transportul elevilor prin curse regulate speciale".

De asemenea, senatorii au eliminat atribuția consiliilor județene prin care aprobă tarifele propuse de firmele de transport de persoane.

Ordonanța de Urgență a Guvernului elimină transportul rutier județean de călători din sfera serviciilor publice. Astfel, acest tip de transport se desfășoară în regim comercial.

Camera Deputaților e Cameră decizională în acest context.