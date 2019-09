Oficial: Florin Bodog rămâne cu imunitate. Cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul fostului ministru, respinsă de Senat / Fostul ministru: Sunt un om politic integru - UPDATE

Rezultat oficial: Din 136 de senatori au fost prezenți 116. 30 au votat "pentru", iar 82 "contra" solicitării DNA. Prin urmare, Senatul nu cere urmărirea penală a lui Florin Bodog.Anterior anunțării rezultatului, surse parlamentare declarau că Florian Bodog va rămâne cu imunitate, în condițiile în care 82 de senatori au votat "împotriva" ridicării imunității senatorului PSD Florian Bodog, 30 pentru, iar 4 s-au abținut.Votul a fost secret, cu bile."Eu spun despre mine că sunt un om politic integru. În calitate de ministru, am semnat contracte de sute de milioane de euro. Toate procedurile de achiziție au fost coordonate personal de mine, toate negocierile cu Banca Mondială, la fel. Nu s-au putut reține în sarcina mea niciun fel de fapte de corupție, cu toate că am fost supravegheat extrem de atent de DNA. Vă rog să votați cum vă dictează conștiința", le-a spus Bodog senatorilor, înainte de votul asupra cererii DNA.Înaintea votului asupra cererii DNA în cazul lui Bodog, senatorul PSD Titus Corlățean, fost ministru al Justiției, le-a transmis senatorilor că nu ar mai trebui să fie "căței" și să îi lase pe "dulăi" să facă jocurile."Am aflat de-a lungul vieții și o spun cu gust amar că legea este cel mai adesea pentru căței, și nu pentru dulăi. În traducere liberă, față de ceea ce se întâmplă la nivel european s-ar numi dublu standard. Acest dublu standard în care România este ținută de un număr de ani sună astfel exact esența acuzației care este adusă astăzi de o instituție a statului român domnului senator și am văzut-o în State, cu democrații consoliddate. (...) Aș vrea să întelegem că dacă vom continua să facem greșeli, vom fi tratați ca niște căței, în contextul în care dulăii vor face jocurile în continuare. Noi suntem la categoria cațeluși. Hai să stabilim care e poziția Senatului României îndeplinind un atribut constituțional", a spus Corlățean.Comisia juridică a Senatului a adoptat, marțea trecută, un raport de respingere a încuviințării urmăririi penale cerută de procurori în cazul fostului ministru al Sănătății.Președintele Comisiei juridice Robert Cazanciuc a afirmat că va trimite raportul pentru a intra în ședința Biroului permanent al Senatului de luni, iar apoi în plen.Pe 4 iulie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a solicitat Senatului să formuleze cererea de urmărire penală faţă de fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, în prezent senator PSD. Cererea a fost făcută cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi fals intelectual, în formă continuată, în exerciţiul funcţiei de membru al Guvernului României în perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2018, a anunţat Ministerul Public.Totodată, DNA a anunţat că desfăşoară o investigaţie care vizează suspiciuni de săvârşire a unor fapte asimilate infracţiunilor de corupţie privind împrejurarea că un membru al guvernului a făcut demersuri pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni, fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contractul individual de muncă şi fişa postului.