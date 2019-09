Reacția Ucrainei în scandalul Trump-Biden: Orice anchetă va fi condusă după principiul transparenței. Un consilier al lui Zelenski a vorbit cu avocatul liderului de la Casa Albă

Andri Yermak, un consilier al lui Zelenski, citat de siteul lb.ua, a recunoscut că a discutat cu avocatul lui Trump, Rudolph Giuliani, precizând că i-a transmis acestuia că orice investigație va fi transparentă.

”Vă asigurăm că, pe durata mandatului nostru, toate anchetele vor fi transparente. Acestea sunt principiile fundamentale ale programului electoral al președintelui Zelenski”, a declarat Yermak, potrivit presei locale, citate de Reuters.

Trump a recunoscut, într-o declarație pentru reporterii acreditați la Casa Albă, că a discutat despre fostul vicepreședinte Joe Biden și fiul acestuia în cadrul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, la 25 iulie.

În contextul în care mass-media din SUA au relatat că președintele american a făcut presiuni asupra Kievului să-l ancheteze pe posibilul său contracandidat, liderul de la Casa Albă a susținut că discuția cu Zelenski a vizat corupția, în general.

"Am avut o conversație excelentă. Conversația pe care am avut-o a fost în mare parte una în care i-am transmis felicitări, am discutat pe larg despre corupție, toate formele de corupție, despre faptul că nu dorim ca oameni precum Joe Biden și fiul său să contribuie cu și mai multă corupție",