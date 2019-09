Nou scandal la Casa Albă: Trump admite că a discutat despre posibilul său contracandidat, Joe Biden, cu președintele Ucrainei

Precizarea vine în contextul în care noi dezvăluiri au generat un întreg scandal politic, Trump fiind acuzat că a făcut presiuni asupra noului președinte al Ucrainei să pornească o investigație împotriva fostului vicepreședinte al SUA Joe Biden, înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale de la anul, și a fiului acestuia.





Convorbirea telefonică ar fi avut loc la 25 iulie. Înainte de plecarea în Texas, unde va participa la evenimente de pe agenda prezidențială, Trump le-a spus reporterilor acreditați la Casa Albă, a insistat că nu este nimic în neregulă cu conținutul convorbirii.





"Am avut o conversație excelentă. Conversația pe care am avut-o a fost în mare parte una în care i-am transmis felicitări, am discutat pe larg despre corupție, toate formele de corupție, despre faptul că nu dorim ca oameni precum Joe Biden și fiul său să contribuie cu și mai multă corupție", a comentat Trump.





Trump este acuzat că a pus presiune pe oficialii ucrainieni pentru a realiza o investigație referitoare la fostul vicepreședinte Joe Biden, potențialul său oponent în cadrul alegerilor din 2020.





Liderul de la Casa Albă a mai spus că ia în calcul publicarea conținutului convorbirii , în timp ce democrații discută din nou despre declanșarea procedurii de demitere a președintelui.





Cei care investighează aceste acuzații vor să știe dacă pe 25 iulie, în timpul unei convorbiri cu președintele Volodimir Zelensky, Trump a sugerat că ajutorul american ar depinde de investigarea fiului lui Biden, Hunter, care are afaceri în Ucraina.





Duminică dimineață, secretarul de stat Mike Pompeo și secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin au spus că detaliile convorbirii lui Trump nu ar trebui făcute publice.