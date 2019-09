Regizorul Alexandru Darie a fost înmormântat cu onoruri militare, duminică, la Cimitirul Bellu

Trupul neînsuflețit al lui Alexandru Darie a fost depus vineri seară la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra din București, iar înmormântarea a avut loc duminică.Oameni obişnuiţi, fani ai regizorului, dar şi personalităţi artistice, precum Marian Râlea, Emilia Popescu, Oana Pellea şi Ion Caramitru, au venit să îi aducă regizorului un ultim omagiu şi să îl conducă pe ultimul drum.De asemenea, au fost trimise coroane de flori din partea unor instituţii precum preşedinţia României, dar şi Familia regală.Diagnosticat în anul 2016, de conf. dr. Tudor Nicolae, cu ciroză hepatică în stadiu incipient, Ducu Darie a continuat să lucreze și să trăiască în condiții de absolută normalitate și a reușit să finalizeze supraproducția "Coriolanus", au indicat reprezentanții Teatrului Bulandra într-un comunicat publicat joi. La începutul lunii septembrie, Ducu Darie a prezentat afecțiuni respiratorii care s-au complicat și au necesitat ventilare mecanică. Ulterior au apărut și alte complicații, pe fondul unei depresii imunitare, iar regizorul a murit miercuri.Alexandru (Ducu) Darie, fiul regretatului actor Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu, a fost unul dintre cei mai cunoscuți regizori de teatru români, care a montat numeroase spectacole atât în țară, cât și în străinătate."Cel mai prețios lucru este timpul și îmi pare rău că în unele momente ale vieții mele am lăsat să treacă timpul. Dacă ar fi să o iau de la început, acesta este singurul lucru pe care într-un fel l-aș schimba, pentru că până la 20 de ani timpul este al tău, după 30 este al altcuiva și cu cât mergi în sus, cu atât devine mai furgerător", spunea Alexandru Darie în 2011.Alexandru (Ducu) Darie a studiat regia de teatru la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" București, pe care a absolvit-o în 1983.În studenție a regizat spectacolul "Paracliserul", de Marin Sorescu, pentru care i s-a acordat marele premiu pentru cea mai bună producție la Festivalul International al școlilor de Teatru Jacques Lecoq, Riccione, Italia, 1981.În 1992, a fost invitat de Oxford Stage Company să regizeze "Mult zgomot pentru nimic", de William Shakespeare, BBC apreciind montarea drept un eveniment al stagiunii.Alexandru Darie a regizat şi spectacole montate în SUA, la Performing Arts Centre din New, dar și la Globe Theatre Tokio, Japonia.În ianuarie 1995 a regizat "Trei surori", de Anton Cehov, premiat de Asociația Criticilor de Teatru și de Uniunea Teatrală din România (UNITER).În 1998, a montat la Teatrul Nottara o curajoasă adaptare a piesei "Viforul", cu Stelian Nistor.Din 2002, este directorul Teatrului Bulandra. În perioada 2006 - 2011, a fost președinte al Uniunii Teatrelor din Europa, organizație înființată de Giorgio Strehler, de care îl leagă afinități și momente hotărâtoare.A montat spectacole care au marcat ultima parte a secolului 20, precum "Visul unei nopți de vară", "Poveste de iarnă", "Trei surori". Despre "Visul unei nopţi de vară", cu care la începutul anilor ’90 a susținut un turneu în Marea Britanie, The Guardian a scris că este cea mai bună montare după cea semnată de Peter Brook.Ducu Darie a jucat și în filme, precum "Galax, omul păpuşă" (1984), de Ion Popescu-Gopo, dar și mai recentul "Poveste de dragoste", de Cristina Iacob (2015)"Normalitatea este singurul lucru care nu se simte. Ca și sănătatea, nu o simțim, avem o viață bună, dar când te împiedici și îți spargi nasul, atunci îți dai seama de sănătate", spunea într-o conferință Alexandru Darie.De-a lungul carierei, a primit numeroase distincţii, precum titlul de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, acordată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Ordinul Steaua Solidarităţii Italiene în grad de Cavaler şi Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer.