Exercițiu antitero la ambasada Israelului din București

Blocul in care functioneaza ambasada ISraelului

În cadrul exercițiului este testat răspunsul in teren al autorităților cu responsabilități, coordonarea activităților, dar si derularea in comun de măsuri investigative si post-incident. Va fi transmis și un mesaj pe sistemul Ro Alert in zona ambasadei Israelului din Bucuresti.







„Concret, a fost simulat un atac armat în incinta imobilului in care funcționează ambasada, precum și detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat. Astfel s-a testat răspunsul dispozitivului de protectie al ambasadei, precum și efectuarea intervenției pirotehnice. Astfel de exerciții sunt derulate relativ frecvent de autoritățile competente naționale și sunt utile pentru a testa si valida cooperarea în teren a forțelor implicate”, transmite SRI.







Ambasada Israelului la București se află într-un bloc în Piața Unirii, ocupând un etaj întreg.