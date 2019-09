VIDEO INTERVIU Pilotul Alex Filip: ”Nu cred în modifcările Legii circulației, inclusiv polițiștii vorbesc la telefon în timp ce conduc/ Cât de periculoase sunt dispozitivele hands-free/ Soluții pentru un trafic mai lejer”

: ”Mă deplasez des prin oraș, cu scuterul sau cu bicicleta și văd în mașinile din jurul meu cum șoferii folosesc smartphone -urile. Nu cunosc pe nimeni care să fi fost sancționat, în această perioadă, pentru această contravenție. Habar nu am de ce s-a ajuns la această situație, poate că e lenea prea mare pentru a scrie un poces-verbal sau poate că este atât de mare avalanșa de nereguli încât polițistul spune: ”ok, și ce-aș putea să schimb?!”, Vedem nenumărate filmări cu polițiști care stau în timpul serviciului pe internet, pe telefon. Cu atât mai mult, vedem polițiști care nu poartă centura de siguranță în mașinile de poliție, vedem polițiști care conduc în timp ce se uită la telefonul mobil și atunci cum am putea să le cerem așa ceva când și ei procedează la fel?!Vă invit să vă uitați la ceea ce se întâmplă în autospecialele de poliție, când vedem polițiști care se deplasează în misiune cu viteză foarte mare, cu semnalele pornite – dar fără centură ori cu centura petrecută prin spatele scaunului sau, în egală măsură, conducând în mână cu telefonul mobil sau vorbind la telefon. Pe ei cine îi amendează? Exemplu și schimbarea ar trebui să vină, în primul rând, din partea celui care aplică legea și, evident, și din partea noastră. Ar trebui să conștientizăm că orice deschidere de telefon ne pune în pericol pe noi sau pe cei din apropierea noastră.: ”Vedem nenumărați șoferi care conduc mijloace de transport în comun și care toată ziua stau cu casca la ureche și vorbesc continuu. Acest lucru nu este normal, pentru că șoferii sunt deconectați de la ceea ce se întâmplă. Multor șoferi li se întămplă să parcurgă o distanță din punctul A în punctul B (să zicem de la București la Brașov) și își dau seama că le lipsește un segment în memorie ”Când am trecut de Sinaia, că nu îmi amintesc?!” Exact pe segmentul acela a vorbit la telefon, s-a gândit la cu totul altceva și s-a deconectat de la ceea ce făcea. Mintea noastră nu poate să facă decât o activitate principală și câteva activități secundare, dar nu poate face două activități principale în același timp. Nici nu putem parca atunci când vorbim la telefon și exemplele sunt nenumărate.Chiar dacă avem ambele mâini pe volan și vorbim la hands –free, nu ne putem concentra la ceea ce facem, nu ne uităm în oglinzile retrovizoare, nu anticipăm traficul și de aici rezultă accidente. După părerea mea, dacă ai de dat un telefon important, te oprești și vorbești pentru că cele două-trei minute pe care le pierzi sunt mult mai valoroase pentru viața pe care, de fapt, ți-o pui în pericol.: ”Societatea de Transport București ar trebui să ofere soluții concrete, nu să ne certe. Ar trebui să lăsăm mașina acasă, pe cât este posibil. În același timp, autoritățile ar trebui să se comporte ca un părinte cu copiii lui, nu sunt deloc de acord cu maniera lor de comunicare. Oamenii trebuie convinși, nu trebuie să le bage un pumn în gură: „faceți așa că așa vă zic eu!” De asemenea, în Bucuresti sunt zone neacoperite ori acoperite insuffcient de mijloacele de transport în comun. Cum vine doamna primar Gabriela Firea din Voluntari până la Primărie? Am vrea să o vedem și noi, cel puțin o data, când vine la serviciu cu mijloacele de transport în comun. Să nu mai blocheze cu mașina dumneaei traficul, așa cum sugerează compania din subordinea sa.În orice oraș civilizat, lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Transportul feroviar este, de departe, de mai eficient – metrou sau tren. Putem vedea asta la Paris, la Londra ori în alte mari capitale europene. Autobuzul este o altă variantă, însă trebuie să aibă o linie dedicată. Noi avem zero metri de linie dedicată. Această bandă ar trebui să nu fie între două semafoare, ci între centrul orașului și diferite cartiere sau între centrul Bucureștiului și aeroport. Dacă te urci într-un autobuz care circulă bară la bară, acest lucru nu te va convinge să lași mașina acasă.: ”Cel mai simplu mod de a-i convinge pe oameni este să vii cu o ofertă. De exemplu, dacă locuiești în Drumul Taberei, ți-am creat o mie de locuri de parcare în care îți lași mașina. Același lucru se poate face și la intrările în oras. De acolo te urci în autobus, faci X minute până la destinație, găsești loc pe scaun, ai aer condiționat. Apoi, aș școli și șoferii de autobuze. Sunt un obișnuit al transportului în comun și mi-am dat seama că nu avem șoferi profesioniști.Mulți dintre ei vorbesc tot timpul la telefon, chiar dacă au hands free, nu anticipează deloc traficul și pleacă de pe loc foarte puternic: dacă nu stai pe scaun trebuie să te ții foarte bine de bare. Acest lucru nu este deloc confortabil, mai ales pentru persoanele în vârstă. Așa ar trebui convinși oamenii, după părerea mea, nu printr-o ceartă: ” tu esti cel care blochează traficul, doar tu..asta d-aici, din mașina roșie!”