Cristian Marius Bădescu a fost numit Reprezentant cu însărcinări speciale al Ministerului Afacerilor Externe pentru securitate energetică

Cristian Marius Bădescu a fost numit Reprezentant cu însărcinări speciale al MAE pentru securitate energetică, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Bădescu va susține dialogul cu partenerii Ministerului pe tema dosarelor principale de securitate energetică și va contribui la elaborarea viziunii și acțiunii României în acest domeniu la nivel european și transatlantic.

”Am încredere că numirea domnului Cristian Marius Bădescu în funcția de Reprezentant cu însărcinări speciale pentru securitate energetică va contribui la consolidarea viziunii integrate a Ministerului Afacerilor Externe privind implicarea României în proiectele energetice regionale de interes european major, precum și la dinamizarea dialogului cu partenerii noștri externi”, a declarat Ministrul afacerilor externe Ramona-Nicole Mănescu.

Cine este Cristian Marius Bădescu

Potrivit MAE, Cristian Marius Bădescu este diplomat de carieră și lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din anul 1999. Pe parcursul carierei diplomatice, a îndeplinit responsabilități atât în Centrala MAE cât și în Serviciul Exterior, cu peste 13 ani petrecuți în funcții de management. Acesta a ocupat în Centrala MAE pozițiile de Reprezentant cu însărcinări speciale pentru pregătirea Președinției României a Consiliului UE (2017 – 2019) și Secretar de stat pentru afaceri europene (2016 – 2017), iar în perioada 2010 – 2016 a fost Reprezentant permanent adjunct în Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană.

Anterior, începând cu anul 2005 şi până în anul 2009, a fost Director al Departamentului pentru Politici UE din MAE, co-prezidând reuniunile Comitetului național de coordonare a pozițiilor României în domeniul Politicilor sectoriale ale UE. În perioada 2001 – 2005, și-a desfășurat activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă ONU de la Geneva și organizațiile internaționale. Totodată, în intervalul 2000 – 2001, a ocupat funcţia de director adjunct al Direcţiei Consiliul Europei şi Drepturile Omului.

Este absolvent al Universității Politehnice din București. A obținut titlul de Master în Studii Administrative la SNSPA (București) în 1996, iar în 1998 a obținut titlul de Master în Relații Internaționale al Institutului European de Înalte Studii Internaționale (Nisa/Berlin) al Centrului Internațional de Formare Europeană (CIFE) din Nisa, Franța. Din 2015 este membru al Consiliului de Administrație al CIFE. În august 2006, a absolvit programul Executive Seminar: EU Governance al Hertie School of Governance de la Berlin. De asemenea, a absolvit în 2008, programul de Studii de Securitate al George Marshall College of International and Security Studies de la Garmisch, Germania.